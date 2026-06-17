Laži i obmane dominirale su javnim prostorom, a njihovi "izveštaji", koji su ličili na sve, samo ne na ozbiljno i profesionalno novinarstvo, preplavile su društvene mreže. Posebno se u tom galimatijasu prevare u svrhu izazivanja krvoprolića i građanskog rata, istakao slučaj iz Valjeva, tj. lažno prebijanje 16-godišnjeg mladića, za kojeg se ispostavilo da uopšte ne postoji.

Nije bilo roditelja, nije bilo srodnika, nije bilo nikoga ko bi vest potvrdio. Opet, ona se vrtela unedogled, dodatno potpirujući i onako zapaljivu atmosferu.

Zbog svih ovih razloga ti mediji su dobili i nadimak "fabrika laži", što tačno opisuje njihov "rad" i aktivizam.

Nasilje u Valjevu

Upravo ta vest bila je okidač za neviđeno nasilje na ulicama Valjeva, kada je demolirana i zapaljena prostorija SNS-a u stambenoj zgradi. Uvek treba imati na umu da je u požaru planuo i prvi sprat objekta, gde žive ljudi. Novinari lažovskih medija "izveštavali su" kako se ne dešava ništa posebno i kako je situacija mirna, osim što preko pola sata traje demoliranje prostorija SNS-a i pokušaj spaljivanja živih ljudi. Tom prilikom demolirane su i opštinske prostorije, kao i zgrada Suda, a taj anarhistički i ludački čin predstavljen je kao legitimna "građanska pobuna".

Koliko je ta situacija pokazala spremnost novinara lažovskih medija da izazovu građanski rat, posvedočila je i voditeljka Nove S, Jelena Obućina. Ona je, naime, javno priznala da informacija nije bila tačna i da se radilo o očitoj i jasnoj laži sa ciljem izazivanja haosa.

Fabrika laži

"Gde je bila greška naših medija, to je uključenje jednog od naših kolega koji je neproverenu informaciju u Valjevu, on je negde čuo ili mu je neko rekao ili tako nešto, da je povređeno to dete", rekla je Obućina kasnije.

Fabrika laži se nikada za ovu očitu laž, koju i sami novinari lažovskih medija, priznaju, nije izvinila. Štaviše, laži koje su usledile bile su još brutalnije, a građanski rat i bratsko prolivanje krvi na ulicama prizivano je svakog dana.

Prljava kampanja i hibridni rat protiv Srbije traju duže od 12 godine, ali na svu sreću Srbija pobeđuje!

(24sedam.rs)