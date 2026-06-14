Profesor Vladan Petrov, predsednik Ustavnog suda i član Venecijanske komisije, kaže za RTS da je Srbija u kratkom roku uradila "ozbiljan posao".

"Prema nekim najnovijim pravilima Venecijanske komisije, član Venecijanske komisije iz zemlje na koju se mišljenje odnosi nema pravo da prisustvuje tokom tog dela plenarne sednice", naveo je Petrov.

Ipak, kako kaže, razgovarao je sa kolegama članovima Venecijanske komisije.

"Mogu da vam prenesem jedan zaista ozbiljno nepodeljen utisak, a to je da je Srbija u kratkom vremenskom periodu uradila dosta toga i da je u velikoj meri pripremila nacrt više ovih izmena zakona koji bi trebalo u kratkom periodu da idu u skupštinsku proceduru i koji će biti jedan ozbiljan iskorak u pravcu daljeg jačanja vladavine prava", dodao je Petrov.

Podsetio je da je krajem aprila Venecijanska komisija dala hitno mišljenje na izmene pravosudnih zakona.

"To urgentno mišljenje pokazalo je da su izmene u jednom delu bile dobre, a u drugom delu ipak sadržale određene nedostatke sa stanovišta određenih standarda Venecijanske komisije", naveo je Petrov.

Nakon toga, kako kaže, usledio je intenzivan proces usaglašavanja teksta zakona, u kojem su učestvovali predstavnici Narodne skupštine, Ministarstva pravde i stručne javnosti.

"Bio je to vrlo intenzivan dijalog. Komunikacija sa Venecijanskom komisijom je u poslednjem periodu bila gotovo na dnevnom nivou i došlo je do usaglašavanja preporuka i nacrta rešenja koje smo mi stalno modifikovali i novelirali", naglasio je Petrov.