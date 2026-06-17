Jednu od takvih objava podelio je korisnik društvene mreže Iks pod imenom "NestasanX", koji tvrdi da se napadi usmeravaju na opoziciju "pojedinačno", uz tvrdnju da se predsednik Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić štedi.

- Krenuo je po zadatku da napada opoziciju, ali samo pojedinačno, da poštedi Mikija. A ako pogledate i snimak koji je objavio, videćete i Danicu koja pokušava da glumi Žaklinu Tatalović. Izgleda da samo Đilas, Ponoš i Pavle ne odgovaraju, svi ostali su u redu - naveo je on.

Povod za komentare bila je objava korisnika "Bora Konj", koji je oštro kritikovao jednog od opozicionih aktera.

- Nadam se da je sada svima jasno zašto je važno da ovakve sujetne i obolele primerke čuvara kožnih fotelja jednom za svagda pošaljemo na političku deponiju Srbije. Ponašanje ovog poremećenog čoveka nam ukazuje na to da od evropskih vrednosti poseduje jedino plavu kravatu - napisao je on.

Objava je izazvala brojne reakcije i nove rasprave među korisnicima društvenih mreža, a pojedini komentatori ocenjuju da sukobi unutar opozicije i studentsko blokaderskog pokreta postaju sve vidljiviji.