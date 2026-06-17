"Hoću na kraju da vas pitam, pošto je došlo do debate na liniji Boško Jakšić, Dragan Đilas i vi. Da vas je uvredio time što je rekao da virite kako je iz džepa Dragana Đilasa, ali ono što ste vi napisali na Tviteru je dosta ružno, uvredljivo i diskriminatorski sa stanovišta tumačenja Boškovih godina i nije u skladu sa evropskim vrednostima koje promovišete", rekla je voditeljka N1 Danica Vučenić.

"Pa ne slažem se s vama nimalo, ali hajde za početak, neću dugo. Nisam čitao taj inicijalni tekst Boška Jakšića, ja sam cenio i poštovao to što je on radio kao spoljnopolitički dopisnik i te njegove analize su zasluživale pažnju. Unutrašnje političke nikad nisam našao svrsishodno da to vredi mog čitanja, ali se poznajemo i pozdravljamo se kad se sretnemo, zato sam bio i začuđen činjenicom da je on u svađi sa Đilasom odlučio da tako nepažljivo udari i nekoga ko nikakve veze nema sa njihovom raspravom i to sa takvim omalovažavanjem. Ja sam naravno odlučio da na to reagujem", rekao je Ponoš.

"Omalovažavajući ga još više?", pitala je voditeljka.

"Ne, ne, ne. Kad govorite o godinama, nikome godine ne daju za pravo da omalovažava nekoga drugog, koje god godine da ima. Te godine obavezuju onoga čije su te godine i treba s pažnjom i sa uvažavanjem da se odnosi i prema onima koji su mlađi jednako kao prema onima koji su stariji. Boško Jakšić je, uostalom, od mene stariji samo 13 godina, obojica smo formalno penzioneri. Ništa mu ne daje za pravo da se tako bezobrazno ponaša", ocenio je Ponoš.

"Čekajte, a šta vama daje za pravo da napišete dokoni starijih ljudi koji se podbuče da posmatraju neko gradilište i dele radnicima netražene savete dok ih ne stisne pa moraju u WC?", pitala je Vučenić.

"Samo sam mu odgovorio na jedan vrlo, vrlo pristojan način, način na koji je bio u mojoj glavi i bio je veoma srpski. Srpskim, srpskim ne književnim jezikom, ovo je bilo srpskim književnim jezikom. Bezobrazni ljudi zahtevaju tu vrstu odgovora, on je bio bezobrazan i dobro je prošao", ukazao je Ponoš.

Voditeljka je rekla da je on lider jedne stranke i da mora bolje da se ophodi u komunikaciji, na šta je Ponoš rekao da on ništa ne mora. "Nezavisna novinarka" izgleda u ovom sukobu blokadera želi da bude nezavisni sudija, a deluje kao da zapravo promoviše sebe - možda zarad neke buduće fotelje.