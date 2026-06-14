- Mogu da vam prenesem jedan zaista ozbiljno nepodeljen utisak, a to je da je Srbija u kratkom vremenskom periodu uradila dosta toga i da je u velikoj meri pripremila nacrt više ovih izmena zakona koji bi trebalo u kratkom periodu da idu u skupštinsku proceduru i koji će biti ozbiljan iskorak u pravcu daljeg jačanja vladavine prava - rekao je Petrov, gostujući na Radio-televiziji Srbije.

On je naveo da je Srbija suštinski ispunila sve preporuke iz hitnog mišljenja Venecijanske komisije iz aprila.

- Od devet konkretnih preporuka koje smo imali u urgentnom mišljenju, mi smo ispunili kompletno osam preporuka. Jedna, samo u jednom aspektu, najsitnijem mogućem, koja se tiče tužilaca kojima je prekinuto upućivanje po sili zakona. Jedino se tu baš nismo sa Venecijanskom komisijom u svemu složili. Ustvari, oni su nama dali na kraju za pravo kada smo im mi to dodatno sve objasnili - kazao je Petrov.

Prema njegovim rečima, jedna od najvažnijih novina je jačanje uloge Visokog saveta tužilaštva.

- Za mene je mnogo važnije što je ojačana nadležnost Visokog saveta tužilaštva. Ranije je to bila nadležnost Vrhovnog javnog tužioca, dakle jednog čoveka. Ne govorimo personalno, govorimo samo o činjenici da je jedan čovek o tome odlučivao. Sada odlučuje kolegijalno telo koje se sastoji od istaknutih pravnika i od javnih tužilaca - istakao je Petrov.

Ipak, on je poručio da ne treba žuriti sa usvajanjem izmena zakona i da je neophodno pribaviti mišljenja nadležnih pravosudnih saveta.

- Zamolio bih i predstavnike vlasti da ne žure. Dan ili dva ništa suštinski ne znače. Treba zatražiti mišljenje nadležnih pravosudnih saveta, jer je upravo to bila jedna od glavnih proceduralnih zamerki u prethodnom postupku - ukazao je Petrov.