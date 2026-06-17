Za Kristijanom A. Belgija je raspisala crvenu Interpolovu poternicu zbog trgovine kokainom.

Kristijan je ubijen usred bela dana na prometnoj ulici Barselone, a krio se od belgijskih vlasti nakon što je navodno kontrolisao protok kokaina kroz luku Antverpen, objavio je "El Periodiko".

Zato su vlasti Belgije izdale evropski nalog za hapšenje protiv njega.

Španski mediji, pozivajući se na neimenovane izveštaje belgijskih medija, opisuje ga kao visoku ličnost u balkanskoj organizaciji za trgovinu drogom.

Žrtva je nosila lažnu dokumentaciju, uključujući južnoamerički pasoš sa izmišljenim imenom, adresom i državljanstvom. Upravo to je i koristio za iznajmljivanje smeštaja u stambenom delu metropolitanske Barselone.

Prema saznanjima Novosti Kristijan A. ima prebivalište na Voždovcu.

Podsetimo, ubica je 10. juna ujutru prišao žrtvi s leđa na ulici i ispalio mu hitac u potiljak, a zatim je pobegao. Kamere su snimile egzekutora, a interesantno je da on nije skrivao svoje lice.

- Kamere su snimile lice ubice i za njim se traga. Policajci su tokom uviđaja u jednoj kanti za smeće pronašli biciklističku kacigu, pištolj i telefon za koje se sumnja da ih je ubica bacio posle zločina. Sa tih predmeta uzeti su otisci prstiju i biološki tragovi i za osumnjičenim se intezivno traga - naveli su španski mediji.

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