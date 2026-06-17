Koordinisani napadi na Srpsku Pravoslavnu Crkvu, patrijarha Porfirija i sve velikodostojnike i sveštenstvo, ne prestaju poslednjih godinu dana. Napadi stižu iz antisrpskih političkih i medijskih krugova.

Od zaposlenika na Nova S pa dalje do opozicionog bloka sve sa istim ciljem. Ali, atak na narodnu crkvu predstavlja ne samo napad na SPC već i na identitet srpskog naroda. Ova kampanja, u kojoj se više nego aktivno uključili i pojedini opozicioni političari, srpska crkva se predstavlja kao politički protivnik.

Najistaknutiji jurišnik je predsednik Pokreta slobodnih građana Pavle Grbović. Godinama je predvodnik tih napada, dok članovi njegovog pokreta pokušavaju da sruše ustavni poredak i, da nikada ne zaboravimo, organizuju rušenje Beograda kako bi se dočepali fotelja.

- Manastir Banjska je, ustvari, regrutni centar za terorizam - jedna je od izjava Pavla Grbovića.

Zna on preko antisrpskih medija i da pošalje poruku da su "građani u ratu protiv crkve". Ova poruka i najbolje pokazuje odnos opozicije i blokadera prema SPC.

- Jako dobro znamo s kim imamo posla, protiv koga se borimo. Mi se borimo protiv crkve - deo je retorike plaćenika zapadnih sila koji se krije iza funkcije predsednika PSG.

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(24sedam.rs)