SPREČEN NAPAD NA BELU KUĆU Dronovima hteli da ubiju Trampa
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DRUGI DAN POSETE Vučić posle sastanka s Iraklijem Kobahidzeom
Sporazum s Gruzijom
Kruna prijateljskih odnosa
Predsednik Srbije pozvao kolegu iz Tbilisija da uzvrati posetu Beogradu
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JEZIV PLAN Blokaderi spremaju krvoproliće posle izbora i otvoreno govore o tome
Trebaju nam žrtve, a ne još jedan propali 5. oktobar!
Najodgovorniji ljudi će biti maknuti na ovaj ili onaj način, zapretio je blokaderski advokat Olenik, a Kokanović je otišao korak dalje i otvoreno najavio nasilje u slučaju da dođe do „izborne krađe“
U emisiji Bez cenzure čule su se razne strahote i ogolila suština blokaderske politike
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Osumnjičeni krao vozila dok je čekao da ga smeste u popravni dom
Klinac maznuo šest automobila
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Crnogorci ne smeju ni da pisnu o Plenkovićevim ucenama
Pristajemo na sva poniženja, samo nas pustite u EU!
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ODLIČNE VESTI ZA PENZIONERE: Penzije u Srbiji biće povećane pre kraja godine
Povećanje pre roka!
Posebnu pažnju posvećujemo penzionerima s najnižim primanjima, sprema se ozbiljan dodatak uz povećanje penzija
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