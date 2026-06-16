 

SPREČEN NAPAD NA BELU KUĆU Dronovima hteli da ubiju Trampa  

 

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DRUGI DAN POSETE Vučić posle sastanka s Iraklijem Kobahidzeom 

Sporazum s Gruzijom  

Kruna prijateljskih odnosa 

Predsednik Srbije pozvao kolegu iz Tbilisija da uzvrati posetu Beogradu 

 

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JEZIV PLAN Blokaderi spremaju krvoproliće posle izbora i otvoreno govore o tome 

Trebaju nam žrtve, a ne još jedan propali 5. oktobar! 

Najodgovorniji ljudi će biti maknuti na ovaj ili onaj način, zapretio je blokaderski advokat Olenik, a Kokanović je otišao korak dalje i otvoreno najavio nasilje u slučaju da dođe do „izborne krađe“ 

U emisiji Bez cenzure čule su se razne strahote i ogolila suština blokaderske politike    

 

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 Osumnjičeni krao vozila dok je čekao da ga smeste u popravni dom 

Klinac maznuo šest automobila  

 

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Crnogorci ne smeju ni da pisnu o Plenkovićevim ucenama 

Pristajemo na sva poniženja, samo nas pustite u EU! 

 

 

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ODLIČNE VESTI ZA PENZIONERE: Penzije u Srbiji biće povećane pre kraja godine 

Povećanje pre roka! 

Posebnu pažnju posvećujemo penzionerima s najnižim primanjima, sprema se ozbiljan dodatak uz povećanje penzija 