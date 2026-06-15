Letovanje u Grčkoj mnogim turistima nije samo kupanje i odmor, već i prilika da na lokalnim pijacama kupe sveže voće i povrće po povoljnim cenama. Upravo zato objave sa aktuelnim cenama redovno privlače pažnju članova grupe „Grčka info“.

Jedan turista podelio je fotografije i informacije sa pijace koja se nalazi između Asprovalte i Nea Vrasne, a cene zabeležene 15. juna 2026. godine zanimale su brojne putnike koji ovih dana kreću put severne Grčke.

Koliko košta voće?

Prema objavljenim cenama, voće se na ovoj pijaci prodaje po sledećim cenama:

Breskve – 1 evro po kilogramu

Nektarine – 1,50 evra po kilogramu

Trešnje – 2 evra po kilogramu

Kajsije – 1 evro po kilogramu

Posebnu pažnju privukle su trešnje, koje su među skupljim sezonskim voćem, dok su breskve i kajsije dostupne za samo jedan evro po kilogramu.

Cene povrća

Kada je reč o povrću, turisti su zabeležili sledeće cene:

Paradajz – 1,20 evra po kilogramu

Paprika – 1,50 evra po kilogramu

Tikvice – 1,50 evra po kilogramu

Mnogi članovi grupe ocenili su da su cene slične ili čak povoljnije od onih koje se trenutno mogu naći u pojedinim turističkim mestima tokom letnje sezone.

Pijace omiljene među turistima

Lokalne pijace u okolini Asprovalte, Nea Vrasne i Stavrosa godinama su popularne među turistima iz Srbije. Pored svežeg voća i povrća, na njima se mogu pronaći masline, maslinovo ulje, med, začini, domaći sirevi i drugi lokalni proizvodi.

Mnogi putnici upravo na ovakvim mestima kupuju namirnice za apartmanski smeštaj i tako značajno smanjuju troškove letovanja.

Asprovalta i Nea Vrasna među omiljenim destinacijama

Asprovalta i Nea Vrasna već godinama spadaju među najposećenija letovališta severne Grčke kada su u pitanju gosti iz Srbije. Blizina, duge peščane plaže i nešto niže cene u odnosu na pojedina ostrva čine ih čestim izborom porodica sa decom.

Zbog toga svaka objava o cenama hrane, voća i povrća izaziva veliko interesovanje među turistima koji tek planiraju put.