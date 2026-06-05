Mlada i sve popularnija pevačica Zorana Mićanović bila je gošća nove emisije "Istina ili klik", gde je odlučila da otvori dušu i jednom zauvek stavi tačku na estradne ratove. U iskrenom i nikad otvorenijem razgovoru, Zorana je bez zadrške prokomentarisala goruće teme, sukobe i sujetu koja vlada među njenim kolegama.

Ona se najpre osvrnula i na reakciju muzičke dive Jelene Karleuše, koja je javno podelila njen snimak na kojem peva Jeleninu staru pesmu iz 1998. godine, a Zoranin komentar će vas ostaviti bez teksta.

- Koliko sam ispratila taj intervju, Jelena je i zaboravila da uopšte postoji ta pesma i da ju je ikada snimila. To je meni sasvim jasno, postoji mnogo kolega koje imaju po 100 i više pesama i više ni ne znaju šta su snimili, pogotovo ako je to bilo pre 20 ili 30 godina. Ja joj ne zameram ništa, svakako je podelila to na svojoj društvenoj mreži i pohvalila me, ja joj se zahvaljujem na tome - rekla je Zorana u emisiji "Istina ili klik".

Sa druge strane, mlada pevačica je prokomentarisala i stav muzičke zvezde Nede Ukraden, koja javno ne podržava to što mlađe koleginice prepevavaju njene stare pesme, u koje je ona svojevremeno uložila novac.

- Ja razumem i to, nismo svi isti i ne slažemo se svi sa svačijim stavovima. Ali ja opet za te mlade kolege savetujem da treba na početku da snimaju kavere, jer ipak su oni nesnađeni, ne znaju u kom pravcu treba da idu, a jedan kaver izađe deset puta jeftinije nego jedna nova pesma. Nova pesma danas izađe papreno! Mladi pevači sigurno nemaju tolike pare da ulože odmah na početku, pa je bolje da snime kaver, da vide kakav im stil i fazon muzike leži, pa da po tome odrede svoju pesmu. To je moj savet - istakla je Mićanovićeva.

"Ne mogu da se nose sa tuđim uspehom"

U medijima su se često pojavljivali naslovi o žestokom sukobu između tri mlade pevačice, a Zorana je rešila da jednom zauvek razjasni u kakvim je zapravo odnosima sa Milicom Jokić i Tijanom Em.

– Sa Milicom ste videli da sam dobra nedavno na Kaćinoj promociji, a isto tako bih reagovala i sa Tijanom. Ja nisam sujetna osoba i nisam ljubomorna. Vrlo sam svesna da ne mogu samo ja da imam hitove, moraju da imaju i drugi, moraju i drugi da rade i prave uspeh. Ko to bude shvatio na vreme, biće mu lakše i pre će se izlečiti od svih bolesti od kojih boluje na estradi. Dosta ljudi drugima poturaju nogu jer ne mogu da se nose sa tuđim uspehom, ali to je prvo nezadovoljstvo sa samim sobom. Između Tijane i mene nikada nije došlo do ličnog sukoba, to je sve došlo preko medija jer su ljudi nameštali naslove. I onda naravno ona misli da sam ja to možda pustila, pa ja mislim da je ona, i tako je došlo do zahlađenja odnosa. Meni je Tijana jako draga osoba, nemam ništa protiv nje i sutra bih joj se najnormalnije javila - otkrila je pevačica.

"Volim da sedim u prvom redu!"

Za sam kraj ovog razgovora, pevačica je prokomentarisala potez muzičke zvezde Senide, koja je na svojim koncertima u Sava centru zabranila besplatne prve redove za estradu i karte pustila u prodaju vernim fanovima, zbog čega je većina javne scene izostala sa ovog događaja.

- Meni je to nebitno. Ja volim, na primer i kad gledam film i kad idem na bilo čiji koncert, da sedim u prvom, drugom ili trećem redu jer bolje vidim. To mi je jači dojam svega toga, drugačija je energija kad izvođač priđe bliže. Ali opet, ne bi mi bio problem da sedim ni u petnaestom redu, ni gore. Ja nemam problem gde god da sedim, bitno je da je dobra atmosfera i da je dobar koncert, a gde ću sedeti, zaista je nebitno. Volim prve redove prosto da bih bolje videla, a ne da bi me slikali! Novinari će mene svakako uhvatiti kad uđem u salu i to je to - zaključila je Zorana Mićanović u emisiji "Istina ili Klik".

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