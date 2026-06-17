Ispraćaju delegacije Srbije na aerodromu u Tbilisiju prisustvovala je i supruga predsednika Gruzije Tamar Bagrationi.

Predsednik Vučić je danas sa suprugom Tamarom posetio manastir Svetog Đorđa i manastirski kompleks u Alaverdiju, koji je jedan od najznačajnijih duhovnih i kulturnih spomenika Gruzije i nalazi se u dolini Alazani, nedaleko od Telavija, u regionu Kaheti.

U obilasku manastira sa Vučićem su bili i predsednik Gruzije Kavelašvili sa suprugom, a dočekao ih je mitropolit Alaverdski Aba David.

Vučić se tokom boravka u Tbilisiju sastao sa predsednikom Mihailom Kavelašvilijem, predsednikom Vlade Iraklijem Kobahidžeom, predsednikom parlamenta Gruzije Šalvom Papuašvilijem, kao i sa patrijarhom sve Gruzije Šiom III Katolikosom i imao druge sastanke.