Blokader Đorđe Vlajić je tokom gostovanja na blokaderskim medijima izjavio da 'Vučićeva međunarodna pozicija bledi', a samo u prethodnih mesec dana Vučić je na međunarodnom planu uspeo:

▪️da prilikom višednevne posete Kini dobije najaviše državno odlikovanje lično od Si Đinpinga

▪️da se sretne i srdačno izgrli sa Emanuelom Makronom, Fridrihom Mercom i Antoniom Koštom

▪️da mu predsednik SAD-a, Donald Tramp, sa ličnog naloga na društvenim mrežama podeli intervju dat američkom uticajnom portalu Breitbar

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