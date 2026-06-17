Priznanja su dodeljena Beloj Palanci, Beočinu, Velikom Gradištu, Vranju, Despotovcu, Kragujevcu, Nišu, Pirotu, Ćupriji i Čačku koji su tokom trajanja projekta „eUprava za sve“ ostvarili značajne rezultate. U ovim lokalnim samoupravama uvedeni su novi elektronski alati i usluge, uključujući sisteme za lakšu komunikaciju između građana i uprave, unapređena je digitalna infrastruktura, omogućen je pristup ključnim informacionim sistemima kao što su eZUP, elektronska dostava, elektronska pisarnica, kao i elektronski pečat i potpis.

Događaju su prisustvovali i obratili se ministarka državne uprave i lokalne samouprave, Snežana Paunović, zamenik direktora Kancelarije za IT i eUpravu, Milan Latinović, stalni predstavnik Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji (UNDP), Jakup Beriš i izvršna direktorka NALED-a, Violeta Jovanović.

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave, Snežana Paunović rekla je da su tokom realizacije projekta „eUprava za sve“ ostvareni značajni rezultati.

„Unapređeni su tehnički i organizacioni kapaciteti u velikom broju jedinica lokalne samouprave, uvedeni su novi digitalni alati i servisi, uključujući CRM sisteme, unapređena je infrastruktura, omogućen je pristup ključnim registrima kroz eZUP, a veliki broj službenika je prošao obuke koje dodatno podižu kvalitet rada i usluga. Posebno je važno što su kroz ovaj proces unapređeni i modeli komunikacije sa građanima, kao i razmena znanja i dobre prakse između lokalnih samouprava, čime su postavljeni čvrsti temelji za dalji razvoj moderne i efikasne uprave“, istakla je ministarka Paunović i dodala da veruje da je „eUprava za sve“ ostavila trajan trag i postavila čvrste temelje za

dalji razvoj moderne, efikasne i pristupačne uprave - uprave koja ne pravi razliku između velikih gradova i malih opština, već svakom građaninu pruža jednako kvalitetnu uslugu.

Zamenik direktora Kancelarije za IT i eUpravu Milan Latinović istakao je da su lokalne samouprave uz posvećenost i dobru saradnju ostvarile značajne pomake u kvalitetu i dostupnosti usluga za građane.

„Zahvaljujući radu lokalnih samouprava na projektu unapređena je digitalna infrastruktura i stvoreni su uslovi da građani brže, jednostavnije i efikasnije ostvaruju svoja prava. U Kancelariji za IT i eUpravu verujemo da je suština digitalizacije upravo u tome da država bude dostupnija građanima. Da smo na dobrom putu pokazuju i rezultati koje je Srbija postigla u razvoju elektronske uprave. Danas Portal eUprava koristi preko 2,9 miliona registrovanih eGrađana, a posebno je značajno da je kroz razmenu podataka po službenoj dužnosti do sada razmenjeno više od 560 miliona dokumenata, što predstavlja jedan od najboljih pokazatelja koliko smo uspeli da smanjimo potrebu da građani sami prikupljaju dokumentaciju koju država već poseduje“, rekao je Latinović i dodao da je upravo zato projekat „eUprava za sve“ važan korak da se prednosti digitalizacije još snažnije približe lokalnom nivou.

„Prava vrednost digitalne transformacije nije u sistemima koje kreiramo, već u tome koliko oni poboljšavaju živote ljudi tamo gde žive i rade. Lokalne samouprave su prva tačka kontakta građana i građanki sa državom, i zato digitalne usluge moraju biti prilagođene njihovim potrebama. UNDP ostaje čvrsto posvećen podršci lokalnim samoupravama u izgradnji moderne, dostupne i inkluzivne javne uprave po meri svih građana“, rekao je Jakup Beriš, stalni predstavnik UNDP-a u Srbiji.

U godini kada NALED obeležava 20 godina rada, izvršna direktorka Violeta Jovanović istakla je da je uspeh reformi u tome da stignu do svakog građanina.

„Projekat eUprava za sve pokazao je da je kroz partnerstvo institucija moguće unaprediti digitalne usluge na lokalnom nivou i obezbediti da savremene e-usluge budu jednako dostupne u svim delovima Srbije“, zaključuje Jovanović.

Projekat „eUprava za sve“ zajednički su pokrenuli Kancelarija za IT i eUpravu, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i NALED, sa ciljem da savremene elektronske usluge budu podjednako dostupne građanima širom Srbije, bez obzira na veličinu i kapacitete lokalne samouprave.