Tokom neformalnog razgovora lidera na samitu G7 u Evijan-le-Benu na istoku Francuske, Đorđa Meloni rekla je da je uzela kafu dok su učesnici čekali dolazak predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, francuskog predsednika Emanuela Makrona i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, piše britanski Telegraf.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen upitala je da li joj je kafa bila potrebna da se razbudi, dok je nemački kancelar Fridrih Merc kroz šalu dodao: "A cigareta?" "Nemam, prestala sam!", odgovorila je Meloni.

"Prestala si. Bravo!", rekla je japanska premijerka Sanae Takaiči, poznata kao strastveni pušač i bliska politička saveznica italijanske premijerke.

Na pitanje kada je prestala da puši, Meloni je odgovorila da je tu naviku ostavila pre mesec dana.

Reakcije lidera, prema navodima britanskog lista, bile su razumljive s obzirom na to da je Meloni ranije javno govorila o svojoj privrženosti cigaretama.

Tokom samita o Gazi u Egiptu prošle godine, turski predsednik Redžep Tajip Erdogan, koji se zalaže za društvo bez duvanskog dima u Turskoj, pozvao je Meloni da prestane da puši.

"Izgledate odlično, ali moram da vas nateram da prestanete da pušite", rekao je tada Erdogan, što je izazvalo smeh među prisutnima, uključujući i Makrona. "To je nemoguće", našalio se tom prilikom Makron.

"Znam, znam. Ne želim nekoga da ubijem", rekla je šaljivo Meloni.

Italijanska premijerka je ranije u jednoj knjizi otkrila da je ponovo počela da puši nakon što je prethodno uspela da ostavi cigarete na 13 godina. Navela je i da joj je pušenje pomoglo da uspostavi bliže odnose sa pojedinim stranim državnicima, među kojima je i predsednik Tunisa Kais Sajed.

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