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Krim je uveo zabranu vožnje mopeda, kvadova i motocikala noću, od 20 do 6 časova, jer ruske vlasti tvrde da njihova buka podseća na zvuk ukrajinskih dronova.

Ukrajina je poslednjih nedelja pojačala napade dronovima na Krim, gađajući logističke rute i izazivajući nestašice goriva. Na snazi je ograničenje od 20 litara goriva po vozilu na benzinskim pumpama.

Ukrajinski dron pogodio je najveću rafineriju koja snabdeva Moskovsku oblast. Prema izvorima Rojtersa, deo postrojenja je obustavio rad nakon požara.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je rafinerija kod Moskve pogođena sa udaljenosti od oko 500 kilometara i ocenio napad kao odgovor na ruske udare.

Američki predsednik Donald Tramp nagovestio je mogućnost ponovnog uvođenja sankcija na ruski izvoz nafte.

Tramp je nakon sastanka sa Zelenskim poručio da Rusija treba da postigne mirovni sporazum sa Ukrajinom i da će učiniti sve što može kako bi se rat okončao.

Nemački kancelar Fridrih Merc ocenio je Trampa kao kooperativnog i izrazio optimizam u vezi sa zajedničkim naporima Evrope i SAD za završetak rata.

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da se u Hmeljničkoj oblasti srušio bombarder Su-24M i da su poginula oba člana posade.

U ruskim napadima na Ukrajinu poginulo je najmanje osam osoba. Među žrtvama u Nikopolju su 87-godišnja žena i njen 51-godišnji sin.

U napadima na Slovjansk, Hersonsku i Zaporošku oblast poginulo je više civila, a više osoba je ranjeno. Oštećene su kuće i tržni centar.

Obnova gotovo hiljadu godina starog manastirskog kompleksa Kijevsko-pečerska lavra mogla bi da traje oko dve godine nakon štete izazvane ruskim napadom.

U poljskom gradu Biała Podlaska ubijen je ruski umetnik poznat po kritikama na račun Vladimira Putina i Ramzana Kadirova.

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U napadu ruskih dronova na Zaporožje jedna osoba poginula, sedam povređeno

U napadu ruskih dronova na Zaporožje, tokom protekle noći poginula je jedna osoba a sedam je povređeno, saopštio je danas načelnik Zaporoške Okružne vojne uprave Ivan Fedorov.

"Ukupno je devet stambenih i nestambenih objekata u Aleksandrovskom i Kosmičnom okrugu Zaporožja oštećeno kao rezultat noćnog neprijateljskog napada. Među njima je pet stambenih zgrada i četiri kuće u privatnom sektoru", rekao je Fedorov u objavi na Telegramu, prenosi Ukrinform.

Fedorov je kazao da je nakon ruskog napada medicinsku pomoć zatražilo sedam osoba.

FSB: Sprečeni teroristički napadi u tri ruska regiona

Ruska Federalna služba bezbednosti (FSB) saopštila je danas da su sprečeni teroristički napadi u tri ruska regiona i da su uhapšene tri osobe, zbog sumnje da su po naređenju ukrajinskih obaveštajnih agencija planirali terorističke napade na vojno osoblje, volontersku organizaciju i objekte za gorivo, energiju i transport.

"Federalna služba bezbednosti Ruske Federacije privela je trojicu saučesnika ukrajinskih specijalnih službi u Republici Adigeji, Tjumenskoj oblasti i Krasnodarskom kraju", navodi se u saopštenju FSB-a, koje prenosi Interfaks.

Ruski napad na Slavjansk,poginule tri osobe,pet povređno,preko stotinu kuća oštećeno

Tri osobe su poginule, pet je povređeno, a preko stotinu privatnih kuća je oštećeno u ruskom napadu na Slavjansk, u Donjeckoj oblasti Ukrajine, saopštile su lokalne vlasti.

Kako je danas navelo Donjecko regionalno tužilaštvo, ruske snage su u dva navrata tokom proteklog danas napale civilne objekte u Slavjansku koristeći avio bombe FAB-250, prenosi Ukrinform. "Konačne posledice udara se utvrđuju.

U naselju je oštećeno najmanje 117 privatnih kuća", dodalo je u saopštenju ukrajinsko tužilaštvo uz napomenu da je pokrenuta istraga o ratnim zločinima u vezi sa ruskim napadom.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potvrdio je da je pogođena naftna infrastruktura u Moskovskoj oblasti, navodeći da je akcija izvedena kao odgovor na ruske napade. Sa druge strane, ruski zvaničnici saopštili su da su ukrajinski dronovi izazvali požar na skladištu nafte i oštetili postrojenja u jednoj rafineriji.

Ukrajinske vlasti tvrde da je Rusija tokom noći lansirala više od 130 dronova, dok Moskva navodi da je njena protivvazduhoplovna odbrana oborila desetine ukrajinskih bespilotnih letelica iznad ruske teritorije.

Kina odbacila optužbe Evropske unije

Portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova Lin Đijan odbacio je tvrdnje Evropske unije da kineska vojska obučava ruske trupe za borbu u Ukrajini.

Kako je naveo, takve optužbe su „neosnovane“ i predstavljaju „klevete“, čime je Peking još jednom negirao bilo kakvu vojnu umešanost u sukob.

Kremlj najavio moguće razgovore sa SAD

Pomoćnik predsednika Rusije Jurij Ušakov izjavio je da Kremlj očekuje mogućnost dolaska američke delegacije u Moskvu radi razgovora o Ukrajini, nakon potpisivanja memoranduma između SAD i Irana.

Istovremeno, predsednik SAD Donald Tramp poručio je da je neophodno postići dogovor kojim bi se okončao rat, naglašavajući važnost nastavka diplomatskih kontakata između sukobljenih strana.

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