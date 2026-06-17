Pajković je informaciju podelila na svom Instagram nalogu, uz poruku: "Šta vam radim. Zašto mi ne date da živim", koju je objavila na toj društvenoj mreži.

Podsetimo, Pajković je ranije obavljala funkciju generalne direktorke Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda. Sa te pozicije je krajem januara podnela ostavku nakon afere u vezi sa eksplicitnim snimcima, a Vlada ju je zvanično razrešila 19. marta.

Ipak, nastavila je radni angažman u istom Ministarstvu, nakon što je 10. aprila raspoređena na mesto samostalne savetnice u okviru Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda.

Podsetimo, Mirjana Pajković je u žižu regionalne javnosti dospela nakon skandala sa intimnim snimcima u koje su navodno umešani Dejan Vukšić, bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbednost i savetnik Jakova Milatovića, predsednika Crne Gore i Nikola Drecun, pripadnik "kavačkog klana".

Ona je nedavno otvorila i nalog na sajtu za odrasle "Only Fans", a kako je rekla, za 20-ak dana zaradila je 20.000 evra.