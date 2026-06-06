(M.V.)

Svečani ispraćaj će, uz najviše crkvene i državne počasti, uslediti nakon molebana. Patrijarh Porfirije pozvao je vernike da prisustvuju svečanom ispraćaju. U 14 časova biće služen moleban, kada će biti ispraćena jedna od najvećih hrišćanskih svetinja u carsku lavru manastir Vatoped na Svetoj Gori.

Pojas je prvobitno trebalo da bude svečano ispraćen na aerodroma odmah nakon liturgije, ali je odlučeno da ispraćaj počne posle molebana u Hramu Svetog Save.

Pripreme za svečani ispraćaj su obavljene po blagoslovu patrijarha srpskog Porfirija, a uz saglasnost visokoprepodobnog arhimandrita Jefrema, igumana manastira Vatoped.

Patrijarh Porfirije, uz sasluženje arhijereja, arhimandrita Jefrema sa sveštenomonasima manastira Vatoped i domaćim sveštetenstvom, služio je od 9 časova u Hramu Svetog Save na Vračaru Svetu liturgiju.

SPC je pozvala verni narod, sveštenstvo i monaštvo da "uzmu molitveno učešće u ovoj istorijskoj duhovnoj svečanosti".

"Dođimo u naš zavetni hram na Vračaru da dostojno ispratimo veliku svetinju i visokoprepodobnog igumana vatopedskog Jefrema i njegovo sveto bratstvo", navodi se u pozivu.

Svečani ispraćaj će, uz najviše crkvene i državne počasti, uslediti posle liturgije i akatista Presvetoj Bogorodici, uz učešće Garde Vojske Srbije, orkestra Ministarstva unutrašnjih poslova, folklornih društava, horova...

Pojas je podignut na postolje unutar Svetosavskog hrama kako bi poklonici mogli da, prolazeći ispod ove svetinje, dobiju blagoslov.

Od 20. maja, kada je donet u Beograd, poklonilo mu se više od 800.000 ljudi.

Zbog velikog interesovanja vernika, boravak ove relikvije u Srbiji produžen je dva puta na inicijativu patrijarha Porfirija. Vernici su čekali više sati kako bi ga celivali.

Časni pojas Presvete Bogorodice stigao je u Beograd 20. maja, povodom obeležavanja Spasovdana, kada se našao na čelu Spasovdanske litije.