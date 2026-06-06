(M.V.)

Svečani ispraćaj će, uz najviše crkvene i državne počasti, uslediti nakon molebana. Patrijarh Porfirije pozvao je vernike da prisustvuju svečanom ispraćaju. U 14 časova biće služen moleban, kada će biti ispraćena jedna od najvećih hrišćanskih svetinja u carsku lavru manastir Vatoped na Svetoj Gori.

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Pojas je prvobitno trebalo da bude svečano ispraćen na aerodroma odmah nakon liturgije, ali je odlučeno da ispraćaj počne posle molebana u Hramu Svetog Save.

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Pripreme za svečani ispraćaj su obavljene po blagoslovu patrijarha srpskog Porfirija, a uz saglasnost visokoprepodobnog arhimandrita Jefrema, igumana manastira Vatoped.

Patrijarh Porfirije, uz sasluženje arhijereja, arhimandrita Jefrema sa sveštenomonasima manastira Vatoped i domaćim sveštetenstvom, služio je od 9 časova u Hramu Svetog Save na Vračaru Svetu liturgiju.

liturgija

SPC je pozvala verni narod, sveštenstvo i monaštvo da "uzmu molitveno učešće u ovoj istorijskoj duhovnoj svečanosti".

"Dođimo u naš zavetni hram na Vračaru da dostojno ispratimo veliku svetinju i visokoprepodobnog igumana vatopedskog Jefrema i njegovo sveto bratstvo", navodi se u pozivu.

Svečani ispraćaj će, uz najviše crkvene i državne počasti, uslediti posle liturgije i akatista Presvetoj Bogorodici, uz učešće Garde Vojske Srbije, orkestra Ministarstva unutrašnjih poslova, folklornih društava, horova...

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Pojas je podignut na postolje unutar Svetosavskog hrama kako bi poklonici mogli da, prolazeći ispod ove svetinje, dobiju blagoslov.

Od 20. maja, kada je donet u Beograd, poklonilo mu se više od 800.000 ljudi.

Zbog velikog interesovanja vernika, boravak ove relikvije u Srbiji produžen je dva puta na inicijativu patrijarha Porfirija. Vernici su čekali više sati kako bi ga celivali.

Časni pojas Presvete Bogorodice stigao je u Beograd 20. maja, povodom obeležavanja Spasovdana, kada se našao na čelu Spasovdanske litije.