Evropski eksperiment za prognozu oluja (ESTOFEX) izdao je Level 3, najviši stepen upozorenja za opasne vremenske prilike, koji obuhvata delove Balkana, uključujući i područje Srbije.

Prema proceni meteorologa, nad regionom su se stvorili izuzetno nepovoljni atmosferski uslovi koji pogoduju razvoju snažnih grmljavinskih sistema.

Superćelije i džinovski grad

Najveća opasnost, prema upozorenju ESTOFEX-a, preti delovima Srbije, posebno području AP Kosovo i Metohija, ali i Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Italiji.

Meteorolozi upozoravaju da bi olujni sistemi mogli da donesu:

džinovski grad koji može izazvati veliku materijalnu štetu,

veoma jake udare vetra olujne i orkanske snage,

brzo pokretne superćelijske oluje sa obilnim padavinama,

mogućnost pojave izolovanih tornada na pojedinim lokacijama.

Zbog blizine ovih sistema postoji mogućnost da se nevreme u narednim satima proširi i na druga područja Srbije.

Šta znači Level 3 upozorenje?

Level 3 predstavlja najviši nivo upozorenja koji ESTOFEX izdaje samo u situacijama kada postoji veoma velika verovatnoća pojave ekstremnih i potencijalno razornih vremenskih nepogoda.

Građanima se savetuje da prate najnovije prognoze i upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), kao i da izbegavaju boravak na otvorenom ukoliko se nevreme približi njihovom području.

Izvor: ESTOFEX