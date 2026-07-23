Evropski eksperiment za prognozu oluja (ESTOFEX) izdao je Level 3, najviši stepen upozorenja za opasne vremenske prilike, koji obuhvata delove Balkana, uključujući i područje Srbije.
Prema proceni meteorologa, nad regionom su se stvorili izuzetno nepovoljni atmosferski uslovi koji pogoduju razvoju snažnih grmljavinskih sistema.
Superćelije i džinovski grad
Najveća opasnost, prema upozorenju ESTOFEX-a, preti delovima Srbije, posebno području AP Kosovo i Metohija, ali i Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Italiji.
Meteorolozi upozoravaju da bi olujni sistemi mogli da donesu:
- džinovski grad koji može izazvati veliku materijalnu štetu,
- veoma jake udare vetra olujne i orkanske snage,
- brzo pokretne superćelijske oluje sa obilnim padavinama,
- mogućnost pojave izolovanih tornada na pojedinim lokacijama.
Zbog blizine ovih sistema postoji mogućnost da se nevreme u narednim satima proširi i na druga područja Srbije.
Šta znači Level 3 upozorenje?
Level 3 predstavlja najviši nivo upozorenja koji ESTOFEX izdaje samo u situacijama kada postoji veoma velika verovatnoća pojave ekstremnih i potencijalno razornih vremenskih nepogoda.
Građanima se savetuje da prate najnovije prognoze i upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), kao i da izbegavaju boravak na otvorenom ukoliko se nevreme približi njihovom području.
Izvor: ESTOFEX
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