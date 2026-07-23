Organizatori Tompsonovog koncerta u Šibeniku postavili su mobilne toalete usred Spomen-parka Šubićevac, gde su 22. maja 1942. godine italijanski okupatori streljali Radeta Končara i 25 drugova.

Dakle, još jednom: organizatori koncerta Marka Perkovića Tompsona hladnokrvno su postavili dvadesetak mobilnih toaleta ispred stuba iza kojeg je streljan Rade Končar. Da, zvuči neverovatno i izmišljeno, pa još jednom da objasnimo: organizatori pevača kojem je '45. bila loša smatraju da je normalno da ljudi mokre na mestu gde je pogubljen jedan od organizatora otpora fašističkim okupatorima. To jest, na mestu koje je proglašeno spomen-parkom i gde, između ostalog, gradski oci svake godine polažu vence i pale sveće.

Nakon objavljivanja ovog skandaloznog čina, mediji su dobili kratko saopštenje Grada Šibenika u kojem se tvrdi da Grad nije odobrio njihovo postavljanje na području Spomen-parka Šubićevac.

U pismu se takođe tvrdi da je organizatorima koncerta Marka Perkovića Tompsona, kompaniji „Infinite Show“ d.o.o., poslat hitan nalog za uklanjanje. Prema informacijama Slobodne, danas će biti uklonjeno dvadesetak mobilnih toaleta.

Takođe, nakon objavljivanja informacija o skrnavljenju Spomen-parka, oglasila se i županijska podružnica Udruženja antifašističkih boraca i antifašista, takođe zahtevajući da se toaleti uklone.

„Za građane Šibenika i cele Hrvatske, ovaj prostor predstavlja mesto trajnog sećanja, pijeteta i poštovanja prema žrtvama fašističkog terora. Šubićevac nije običan javni prostor ili prostor koji se može posmatrati samo kroz potrebe organizovanja određenog događaja. To je mesto gde su tokom Drugog svetskog rata oduzeti životi ljudi koji su bili građani ovog kraja, među kojima su brojni Šibenčani, Dalmatinci i njihovi drugovi. Upravo na ovom mestu, 22. maja 1942. godine, italijanski fašisti su streljali Radeta Končara i 25 njegovih drugova, dok je na stratištu Šubićevac streljano ukupno 43 antifašista i patriota, stoji u saopštenju.

Spomen-park Šubićevac, poznat i kao Spomen-park streljanih, je spomen-kompleks posvećen žrtvama fašističkog terora tokom Drugog svetskog rata. Upravo su ovde italijanski fašisti 22. maja 1942. godine streljali Radeta Končara i još 25 antifašista.

Park su projektovali arhitekta i urbanista Zdenko Kolacio i akademski vajar Kosta Anđeli Radovani. Zaštićen je kao spomenik kulture 1969. godine i upisan je u Registar kulturne baštine Republike Hrvatske.

Slobodna Dalmacija