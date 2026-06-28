Vlada Srbije usvojila je 25. juna Zaključak o saglasnosti da se Srpskoj pravoslavnoj crkvi obezbede sredstva za završetak radova na Hramu Svetog Save u Beogradu. Tim sredstvima biće finansirani preostali radovi na mozaiku, kao i ukrašavanje i opremanje jednog od najznačajnijih duhovnih i kulturnih zdanja srpskog naroda.

Pored predsednika Vučića, tu su i patrijarh srpski Porfirije i premijer Srbije Đuro Macut, koji su potpisali ugovor. Ugovor je potpisan u kripti Hrama Svetog Save.

Nakon potpisivanja, predsednik Vučić se obratio javnosti.

Obraćanje Aleksandra Vučića

"Danas je Vidovdan. Na Vidovdan, sve se jasno vidi. Sveti Sava je najlepše srpsko dete koje je pošlo za Hristom, kaže Vladika Nikolaj. Tom najlepšem srpskom čedu, našem monahu, državniku i prosvetitelju, koliko smo mogli, prinosili smo svoju ljubav i trud, postavši generacija koja će završiti ovaj prelepi Hram", rekao je Vučić na početku obraćanja.ž

"Danas, pod ovom veličanstvenom kupolom, naša prošlost rukuje se sa našom budućnošću. Hram nas podseća na to ko smo bili, šta jesmo i kakvi moramo biti. Crnjanski je rekao, ljubav je kao Sunce - koga obasja, daruje mu život, koga promaši, ostavlja ga u mraku. Mi imamo sreće da nas je obasjalo Sunce ljubavi, ovaj Hram je najlepši dokaz te ljubavi", ukazao je Vučić.

"Sveti Sava je napisao prvu srpsku knjigu koja ima trajnu vrednost, ne samo kao crkveni spis. Njegov odlazak u Atos bio je revolucionaran čin jednog mladića koji je u palati osetio tegobu i prazninu prolaznog sjaja, te je pošao da traži apsolut u duhu. Sveti Sava je u svakom slislu prvi. Kada neki Srbin negde nešto dobro učini to uvek ima veze sa Svetim Savom. Srećan sam, vaša Svetosti, što smo u poslednjih 12 godina, i to sa ponosom ističem, uložili najviše novca u srpskoj istoriji u izgradnju Hrama Svetog Save. U tih 12 godina uložili smo 88 miliona evra, sada sa ovih 6,5, 94 miliona evra. Za razliku od onih koji bi to krišom radili, mi to sa ponosom ističemo, iako bi neki drugi krili to plašeći se reakcije", rekao je predsednik.

Predsednik kaže da smo učinili veliko delo za narod i za svetu Crkvu. Zahvalio je Patrijarhu na brizi za svetinju kao i za narod na Kosmetu. Zahvalio je i premijeru na ključnom doprinosu za završetak svetinje.

"I kada ovo završimo, biće potreno obnavljanje, makar krova, spoljnog ulepšavanja, dorade, ambijentalnog svetla... Biće država uvek na usluzi SPC, kao što je i SPC bila na usluzi srpskom narodu. Hvala vam najlepše, ponosan sam što sam jutros imao čast da prisustvujem ovom veličanstvenom događaju. I srećan Vidovdan!", zaključio je Vučić.

Obraćanje patrijarha Porfirija

Patrijarh srpski Porfirije izjavio je danas, nakon potpisivanja Ugovora o obezbeđivanju finansijskih sredstava za završne radove na Hramu Svetog Save, da Crkva prima podršku države sa velikom blagodarnošću i istakao da je Hram Svetoga Save duhovno središte našeg naroda.

Patrijarh je, nakon što je sa premijerom prof. dr Đurom Macutom potpisao Ugovor između Vlade Republike Srbije i Srpske pravoslavne crkve o obezbeđivanju finansijskih sredstava za završne radove na Hramu Svetog Save, rekao da je Hram Svetog Save nasleđe i zaveštanje koje primamo i predajemo dalje kao svetinju čitavog našeg naroda.

Naveo je da briga o svetinjama i najznačajnijim duhovnim i kulturnim dobrima našeg naroda prevazilazi sve političke razlike i sve prolazne dnevne okolnosti i pripada čitavom narodu.

"Ono što se ovde gradi nije vlasništvo nijednog pojedinca, nijedne grupe, nijedne ustanove, nijednog pokolenja, nego nasleđe i zaveštanje koje primamo i predajemo dalje kao svetinju čitavog našeg naroda. Zato danas blagodarimo i svima koji su svako u svoje vreme i prema svojim mogućnostima doprinosili izgradnji hrama Svetog Save. Blagodarimo svima koji su prepoznali značaj ovog dela i pomogli da se ono privede kraju. Neka Gospod podari mudrost i snagu svima koji nose odgovornost za dobro naroda i države", rekao je patrijarh.

Patrijarh je naveo je da je teško zamisliti prikladnije mesto i prikladniji dan za potpisvanje Ugovora, jer, kako je istakao, Sveti Sava i Sveti knez Lazar predstavljaju dva nerazdvojna stuba našeg duhovnog i istorijskog pamćenja.

"U Svetom Savi imamo put jevanđeoske vere, mudrosti, mira i duhovnog ustrojstva našeg naroda, a u Svetom Knezu Lazaru imamo vernost Hristu i spremnost da se prolazno žrtvuje radi neprolaznog. Zato Vidovdan nije samo sećanje na prošlost, nego istovremeno i živi poziv da i mi budemo dostojni nasleđa koje smo primili", istakao je patrijarh.

Izrazio je želju da nam Gospod podari veru, slogu i ljubav, da budemo uvek znamo da prepoznamo ono što nas sabira i ujedinjuje.

"Vidovdan za nas predstavlja i upućuje na to da nijedno delo ne nastaje u jednom danu niti u jednom pokolenju. Mi danas stojimo na temeljima koje nismo sami postavili. Nasleđujemo molitve, trud, žrtvu i nadu mnogih koji su pre nas želeli da na ovom mestu podignu hram dostojan Svetoga Save, prvog arhiepiskopa srpskog i prosvetitelja našeg naroda", rekao je Porfirije.

On je naveo da je kamen temeljac Hrama Svetog Save osvećen 1939. godine, a da su se od tada do danas smenjivale generacije, dolazila teška vremena i velika iskušenja, ali da namera da se to sveto delo dovrši nikada nije prestala da živi u srcima naroda.

"Od tada, svi poglavari Srpske pravoslavne crkve, bez izuzetka, činili su koliko su mogli da se gradnja nastavi. Zajedno sa njima trudili su se arhijereji, sveštenstvo, monaštvo, verni narod i brojni znani i neznani dobrotvori. Zato danas, na Vidovdan, pre svega uznosimo blagodarnost Bogu, jer je Gospod nas udostojio da budemo pokolenje koje ima blagoslov da ispuni molitve i snove svojih prethodnika", istakao je patrijarh.

Dodao je da Hram Svetog Save nije podignut samo od kamena, mermera i mozaika, već da su u njega ugrađene molitve, nade i ljubav bezbrojnih ljudi, i izrazio uverenje da će Hram i ubuduće biti dom molitve i mesto susreta čoveka i Boga, brata sa bratom - duhovno središte našeg naroda.

Patrijarh je u ime Crkve i čitavog naroda izrazio blagodarnost državi Srbiji, predsedniku Aleksandru Vučiću i Vladi na čelu sa premijerom prof. dr Đurom Macutom na podršci koju su, kako je rekao, pružali i pružaju dovršenju Hrama Svetog Save.

Hram Svetog Save u Beogradu najveći je srpski pravoslavni hram posvećen Svetom Savi, prvom srpskom arhiepiskopu i osnivaču Srpske pravoslavne crkve i predstavlja ne samo verski objekat, već i simbol srpskog nacionalnog i duhovnog identiteta.

Hram je sagrađen na Vračaru, na mestu gde su 1594. godine, za vreme osmanske okupacije srpskih zemalja, spaljene mošti Svetoga Save, a po naredbi tadašnjeg velikog vezira Sinan-paše.

Ideja o gradnji Hrama Svetog Save nastala je 1895. godine, kada je osnovano Društvo za podizanje hrama Svetog Save na Vračaru, ali su radovi zbog ratova i političkih događaja u Srbiji i Evropi na početku 20. veka počeli tek 1935. godine.

Izgradnja je finansirana dobrovoljnim prilozima, prema projektu arhitekata Bogdana Nestorovića i Aleksandara Deroka, a završena 2004. godine.

Unutrašnji radovi - postavljanje monumentalnog mozaika i opremanje enterijera - završenis u krajem 2020. godine, a država je krajem juna ove godine obezbedila dodatna sredstva za preostale radove i ukrašavanje ovog zdanja.

Hram Svetog Save poznat je po impresivnim mozaicima, više od 15.000 kvadratnih metara koji pokrivaju enterijer, prikazujući scene iz Svetog pisma. Ovaj poduhvat je realizovan u moskovskim radionicama pod rukovodstvom akademika Nikolaja Muhina, a radovi su trajali tri godine.

Najveća finansijska sredstva u izgradnju Hrama Svetog Save uložena su u periodu od 2017. do 2021. godine.