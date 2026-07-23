Beograd je večeras oko 22.15 časova zahvatio jak pljusak koji je za kratko vreme doneo obilne padavine i otežao saobraćaj u pojedinim delovima prestonice.

U više gradskih naselja voda se zadržala na kolovozima, zbog čega se vozačima savetuje dodatni oprez.

RHMZ: Tokom noći pljuskovi i grmljavina

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) ranije je najavio promenljivo oblačno vreme sa kišom i pljuskovima.

Prema prognozi, tokom večeri i noći ponegde se očekuju kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom i u ostalim krajevima Srbije.

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, dok će na istoku zemlje i u Vojvodini povremeno biti i pojačan.

Kakvo nas vreme očekuje narednih dana?

U petak će biti promenljivo oblačno. Na severu Srbije očekuje se suvo vreme sa sunčanim intervalima, dok će u ostalim krajevima mestimično biti kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom.

Kasnije tokom popodneva i uveče očekuje se prestanak padavina i postepeno razvedravanje.

Jutarnja temperatura kretaće se od 10 do 17 stepeni, dok će najviša dnevna biti od 18 stepeni na jugu do 26 stepeni na severu i istoku Srbije.

Za vikend meteorolozi prognoziraju pretežno sunčano i toplo vreme.

Novo naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom očekuje se u nedelju posle podne na severu i zapadu zemlje, a tokom noći ka ponedeljku i u ponedeljak padavine će se proširiti i na ostale krajeve Srbije.

Od utorka se očekuje stabilizacija vremena uz pretežno sunčano vreme i postepen porast temperature.

Izvor: RHMZ / Kurir