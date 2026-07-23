Beograd je večeras oko 22.15 časova zahvatio jak pljusak koji je za kratko vreme doneo obilne padavine i otežao saobraćaj u pojedinim delovima prestonice.
U više gradskih naselja voda se zadržala na kolovozima, zbog čega se vozačima savetuje dodatni oprez.
RHMZ: Tokom noći pljuskovi i grmljavina
Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) ranije je najavio promenljivo oblačno vreme sa kišom i pljuskovima.
Prema prognozi, tokom večeri i noći ponegde se očekuju kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom i u ostalim krajevima Srbije.
Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, dok će na istoku zemlje i u Vojvodini povremeno biti i pojačan.
Kakvo nas vreme očekuje narednih dana?
U petak će biti promenljivo oblačno. Na severu Srbije očekuje se suvo vreme sa sunčanim intervalima, dok će u ostalim krajevima mestimično biti kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom.
Kasnije tokom popodneva i uveče očekuje se prestanak padavina i postepeno razvedravanje.
Jutarnja temperatura kretaće se od 10 do 17 stepeni, dok će najviša dnevna biti od 18 stepeni na jugu do 26 stepeni na severu i istoku Srbije.
Za vikend meteorolozi prognoziraju pretežno sunčano i toplo vreme.
Novo naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom očekuje se u nedelju posle podne na severu i zapadu zemlje, a tokom noći ka ponedeljku i u ponedeljak padavine će se proširiti i na ostale krajeve Srbije.
Od utorka se očekuje stabilizacija vremena uz pretežno sunčano vreme i postepen porast temperature.
Izvor: RHMZ / Kurir
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