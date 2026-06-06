"Časni Pojas Presveta Bogorodice, vraća se u Svetu Goru i u sveštenu Svetogorsku obitelj manastira Vatopeda, ali mi znamo da blagoslov koji nam je taj pojas doneo ne odlazi od nas. Ono što smo svi primili verom, molitvom i pokajanjem ostaje u našim srcima, u našem biću, kao neprocenjivi neprolazni dar Božiji", rekao je patrijarh tokom svoje besede.

On je istakao da je prethodnih dana stotine hiljada ljudi došlo u Hram Svetog Save da se pokloni Časnom pojasu, ali i naglasio da Presveta Bogorodica neće zaboraviti ni one koji su iz različitih razloga bili sprečeni da dođu da celivaju Časni pojas.

"Dolazili su i starci i mladi, deca i roditelji, bolesni i zdravi, i oni koji nose radost u srcu, i oni koji nose teret teškog života. Svi su dolazili jednoj Majci, Majci Božijoj i Majci našoj Presvetoj Bogorodici. Ima, mi to dobro znamo, i još mnogo onih koji su želeli da dođu i da se poklone ovoj svetinji, ali zbog bolesti, starosti ili nemoći ili drugih, bilo kakvih životnih okolnosti, to nisu mogli. Neka znaju da mi koji smo dolazili, vi koji ste dolazili, došli ste i za njih, i da će Presveta Bogorodica i njih blagosloviti i da njih nije zaboravila", naveo je patrijarh Porfirije.

Dodao je da su mnogi vernici čekali i više od deset časova da se poklone svetinji, ali da su svi to činili u miru i strpljenju. "Mnogi su čekali i po 10, 12, pa i 14 sati da bi sanjivali ovu svetinju. Čekali su u miru i strpljenju, u molitvi.

Nikome nije bilo teško, jer tamo gde postoji ljubav, tamo gde postoji vera, ljubav prema Bogu, čovek ne broji ni korake, ne broji ni sate. Kada čovek stoji pred tajnom Božijom, to jest kada mi stojimo pred tajnom Božijom, pred živim Bogom, vreme prestaje da se meri časovnikom, a srce naše počinje drugačije da kuca i da živi drugačijim ritmom", poručio je patrijarh.

Časni pojas Presvete Bogorodice biće ispraćen danas iz Hrama Svetog Save u carsku lavru manastir Vatoped na Svetoj Gori nakon molebana koji će početi u 13:30 časova. Svečani ispraćaj će biti uz najviše crkvene i državne počasti uz učešće Garde Vojske Srbije, orkestra Ministarstva unutrašnjih poslova, folklornih društava, horova, bogoslova i drugih.

U Hramu je bio prisusutan veliki broj vernika koji su pred početak službe bez čekanja, u roku od nekoliko minuta, mogli da u skladu sa viševekovnom tradicijom i praksom koja je prisutna u svim pravoslavnim crkvama prođu ispod Časnog pojasa koji je podignut na postolje unutar Svetosavskog hrama da bi dobili blagoslov i osveštane trakice.

Vernici imaju mogućnost da prođu ispod Časnog pojasa sve dok on ne bude krenuo na put ka aerodromu Nikola Tesla.

Liturgiji su prisustvovali i ministar bez portfelja Nenad Popović i predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić. Zbog velikog interesovanja vernika i činjenice da mu se od Spasovdana njih oko 800.000 poklonilo, boravak Časnog pojasa u Beogradu produžen je dva puta na inicijativu patrijarha Porfirija.