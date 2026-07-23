Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je novu vremensku prognozu za Srbiju, prema kojoj će narednih dana biti promenljivo vreme sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, dok se za vikend očekuje stabilizacija i više sunca.

Danas promenljivo, uveče stižu pljuskovi

Prema prognozi RHMZ-a, tokom dana biće promenljivo oblačno. U popodnevnim časovima kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom mogući su na severu Srbije, dok se uveče i tokom noći padavine očekuju i u ostalim krajevima zemlje.

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, koji će na istoku Srbije i u Vojvodini povremeno biti i pojačan.

Kakvo nas vreme očekuje sutra?

U petak će na severu zemlje biti uglavnom suvo uz sunčane intervale, dok će u ostalim krajevima biti uslova za povremenu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom.

Kako navodi RHMZ, padavine će tokom poslepodneva i večeri postepeno prestajati, uz razvedravanje.

Jutarnja temperatura kretaće se od 10 do 17 stepeni, dok će najviša dnevna biti od 18 stepeni na jugu do 26 stepeni na severu i istoku Srbije.

Vikend donosi više sunca, ali ne zadugo

Za vikend meteorolozi najavljuju pretežno sunčano i toplije vreme, što će mnogima omogućiti da uživaju na otvorenom.

Ipak, već u nedelju posle podne na severu i zapadu Srbije očekuje se novo naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Tokom noći između nedelje i ponedeljka, kao i u ponedeljak, padavine će se proširiti i na ostale krajeve zemlje.

Od utorka ponovo toplije

Prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), od utorka, 28. jula, očekuje se pretežno sunčano vreme uz postepen porast temperature, što će označiti kraj ovog kratkotrajnog nestabilnog perioda.