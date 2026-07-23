Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) saopštio je da će u petak vreme u Srbiji biti promenljivo oblačno, uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom u većem delu zemlje.

Suvo vreme sa sunčanim intervalima očekuje se samo na severu Srbije, dok će se u ostalim krajevima padavine zadržati tokom dana. Kasnije posle podne i u večernjim satima očekuje se postepeni prestanak kiše i razvedravanje.

Temperatura do 26 stepeni

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, koji će tokom popodneva biti u pojačanju.

Jutarnja temperatura kretaće se od 10 do 17 stepeni, dok će najviša dnevna biti od 18 stepeni na jugu do 26 stepeni na severu i istoku Srbije.

Kakvo vreme nas čeka za vikend?

Prema prognozi RHMZ-a, tokom vikenda, 25. i 26. jula, očekuje se pretežno sunčano i toplo vreme.

Međutim, već u nedelju posle podne na severu i zapadu zemlje doći će do postepenog naoblačenja.

Tokom noći između nedelje i ponedeljka, kao i u ponedeljak, 27. jula, kiša, pljuskovi i grmljavina proširiće se i na ostale krajeve Srbije.

Od utorka, 28. jula, ponovo se očekuje pretežno sunčano vreme uz postepen porast temperature.

Izvor: RHMZ