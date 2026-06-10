Gostujući u emisiji "U sredu sa Bojanom Bilbijom", Vučić je rekao da je veliki broj vernika iz Srbije, Republike Srpske i Crne Gore došao da se pokloni Pojasu Presvete Bogorodice.

- Bilo je mnogo ljudi iz Beograda, ali i mnogo ljudi iz Republike Srpske, Crne Gore... Kad sam razgovarao s ocem Jefremom, rekao mi je: "Promeniće se stvari", a ja sam mu rekao da verujem u Boga, ali da neke stvari moram racionalno da sagledavam - rekao je Vučić.

Predsednik Srbije istakao je da se svetinja ne može kupiti novcem.

- Svetinja se ne plaća, ne može da se kupi. Za mene je utisak taj mir, želja i nada s kojima su ljudi čekali u redu - rekao je Vučić.

Govoreći o Hramu Svetog Save, predsednik je naglasio da je u poslednjih petnaestak godina uloženo više nego tokom prethodnog veka.

- Više smo u poslednjih 14, 15 godina uložili u Hram Svetog Save nego što je uloženo u prethodnih 100 godina. Nije isto podići betonske stubove ili one mozaike. Ponosan sam na to - rekao je Vučić.