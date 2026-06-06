Pripadnici pontonirskih jedinica Vojske Srbije postavili su pontonski most preko Velike Morave kod Svilajnca u neposrednoj blizini postojećeg, glavnog mosta, na kojem je od juna prošle godine obustavljen saobraćaj, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane.

Nakon sigurnosnih provera i provere signalizacije, most je danas predat na korišćenje Opštini Svilajnac, koji će umnogome olakšati život meštanima Svilajnca i okoline, navodi se u saopštenju.

Most je postavljen na molbu predstavnika lokalne samouprave u Svilajncu kako bi se meštanima, koji su bili prinuđeni da koriste dugačke alternativne pravce, omogućila bolja komunikacija i brži prelazak reke.

Preko mosta će moći da prelaze putnička motorna vozila, motociklisti i pešaci, dok će autobusi i teretna vozila i dalje biti usmeravani na alternativne pravce. U toku realizacije aktivnosti, pontonirci su izvršili sve neophodne provere plovnih članaka, prevezli ih rekom i postavili most.

Kako bi se obezbedila potpuna sigurnost za sve korisnike, zadejstvovana je dežurna posada koja će sve vreme brinuti o bezbednosti i održavanju mosta, dodaje se u saopštenju.