-To nije tačno. Država ništa nije platila, Svetinju ne možete da platite. To je kao da ste rekli da sam vlasnik Hilandara, jer smo najviše novca obezbedili da Hilandar bude obnovljen. Veoma je važno ovo. Svetinju da kupite i da platite ne možete, a Bogorodičin Pojas je velika svetinja. Ponosan sam na milion ljudi koji su različitih političkih opredeljenja i koju su satima stajali u redu. On je tu zahvajući igumanu manastira Vatoped i zahvaljući bratskim odnosima između Hilandara i Vatopeda. Zato je tu bio Bogorodičin Pojas. Ako je u Vučićevo vreme najviše toga uloženo u Hram, nije to moja svetinja. A ovde čak ništa od toga nisam uradio. Je li moja svetinja Altun Alem džamija u Novom Pazaru koju smo pomogli? Pa nije, kao što nisu ni katoličke crkve.

O napadima na vernike

-Postoje ti nesvesni ljudi, rekao bih ljudi zadojeni mržnjom sa pojedinih medijskih platformi, koji su ih flašama gađali - rekao je predsednik Vučić.