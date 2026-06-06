Na društvenim mrežama poslednjih meseci posebno je postao viralan jedan trik koji, prema tvrdnjama korisnika, može sniziti temperaturu u domu za nekoliko stepeni i učiniti prostor prijatnijim za boravak.

Reč je o takozvanom “pravilu 5-5”, koje se zasniva na kratkom, ali precizno tempiranom provetravanju doma u toku dana.

Ovaj metod podrazumeva da se kuća ili stan provetrava dva puta dnevno po tačno 5 minuta – prvi put u 5 sati ujutru, a drugi put u 5 sati popodne. Smatra se da je upravo ovo vreme idealno jer su tada spoljašnje temperature najpovoljnije za razmenu vazduha i prirodno hlađenje prostora.

Kako funkcioniše “pravilo 5-5”?

U ranim jutarnjim satima, odmah nakon izlaska sunca, preporučuje se da se otvore svi prozori i vrata u domu kako bi se stvorila jaka promaja kroz prostor. U tom trenutku spoljašnji vazduh je najhladniji i najprijatniji, pa u kratkom vremenskom periodu može da “izbaci” toplotu koja se tokom noći zadržala u zidovima, podovima i nameštaju. Nakon pet minuta provetravanja, prozori se zatvaraju, a roletne spuštaju kako bi se sačuvala svežina i sprečilo zagrevanje prostorija.

Isti postupak ponavlja se i u 17 časova, kada sunce počinje da slabi i kada se stvara povoljan trenutak za izbacivanje toplog i ustajalog vazduha iz unutrašnjosti doma. Otvaranjem prozora na suprotnim stranama stvara se prirodni protok vazduha, koji omogućava brzu ventilaciju i osvežavanje prostora bez dodatne potrošnje energije.

Korisnici TikToka i drugih platformi tvrde da dosledna primena ovog jednostavnog pravila može doprineti smanjenju temperature u domu i do nekoliko stepeni, čime se smanjuje potreba za dugotrajnim radom klima uređaja. Na taj način, osim što se postiže prijatnija temperatura, potencijalno se može ostvariti i ušteda električne energije tokom letnjih meseci, što ovaj trik čini sve popularnijim među domaćinstvima.