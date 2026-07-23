Ambasada Srbije u Atini objavila je nove informacije o slučaju srpske državljanke Vere Linić (62), kojoj je pozlilo dok je čekala u velikoj gužvi na graničnom prelazu Evzoni.

Kako se navodi u saopštenju, Hitna pomoć stigla je oko 40 minuta nakon poziva, a žena je potom prevezena u Gradsku bolnicu Ipokratis u Solunu.

Lekari su ustanovili da je doživela aneurizmu mozga, odnosno izliv krvi u mozak, koji je izazvao teška oštećenja.

Ambasada: Tražena saglasnost porodice

Prema informacijama koje je objavila Ambasada Srbije, Vera Linić je naredna 24 sata bila priključena na respirator.

Nakon toga, lekari su od članova porodice zatražili saglasnost za isključivanje aparata, navodeći da je usled visokog pritiska došlo do nepovratnog oštećenja mozga i da je nastupila klinička smrt.

Sin ranije uputio apel

Nakon što je njegovoj majci pozlilo, njen sin Dario javno je zatražio pomoć putem društvenih mreža.

On je tada naveo da je njegova majka doživela zastoj srca na grčkoj strani granice, da su je nekoliko minuta oživljavali i da je nakon reanimacije prevezena u bolnicu u Solunu.

- Juče prepodne je na grčkoj strani granice mojoj mami stalo srce. Oživeli smo je, ali je u kritičnom stanju. Da li neko ima bilo kakvu vezu u bolnici da pomogne, da doktori učine sve što mogu - napisao je tada Dario.

Kasnije je izjavio da porodica u tom trenutku nije razmišljala o troškovima lečenja, već isključivo o tome da njegova majka preživi.

Važno za sve koji putuju u Grčku

Ambasada je podsetila da Srbija i Grčka imaju bilateralni sporazum o socijalnom osiguranju, ali on ne omogućava direktno korišćenje zdravstvenih usluga tokom boravka u Grčkoj.

Zbog toga se svim građanima koji putuju u inostranstvo preporučuje da pre puta uplate putno zdravstveno osiguranje, koje može pokriti troškove lečenja u hitnim situacijama.

Izvor: Telegraf / Ambasada Srbije u Atini