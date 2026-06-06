Časni Pojas Presvete Bogorodice svečano će danas biti ispraćen iz Hrama Svetog Save na put ka Svetoj Gori, nakon što mu se od Spasovdana, 20. maja poklonilo više od 800.000 ljudi.

Pojas će biti svečano ispraćen u sveti manastir Vatoped na Svetoj Gori Atonskoj nakon liturgije koju će predvoditi patrijarh srpski Porfirije.

Kako je saopštila Srpska pravoslavna crkva (SPC), u skladu sa viševekovnom tradicijom i praksom koja je prisutna u svim pravoslavnim crkvama, Časni pojas biće podignut na postolje unutar Svetosavskog hrama kako bi poklonici mogli da, prolazeći ispod ove svetinje, dobiju blagoslov prinoseći molitve za sebe i za svoje bližnje.

Svečani ispraćaj će, uz najviše crkvene i državne počasti, uslediti posle svete liturgije i akatista Presvetoj Bogorodici, uz učešće Garde Vojske Srbije, orkestra Ministarstva unutrašnjih poslova, folklornih društava, horova, bogoslova i drugih.

Poziv SPC

Patrijarh Porfirije pozvao je vernike da prisustvuju svečanom ispraćaju:

"Pozivamo verni narod da uzme molitveno učešće u ovoj istorijskoj duhovnoj svečanosti i svim srcem zablagodari Majci Božjoj i Njenom Sinu, Gospodu i Spasu našem Isusu Hristu, na velikom blagoslovu kojim su zakrilili srpsku prestonicu, našu otadžbinu i srpski rod pravoslavni.

Dođimo u naš zavetni hram na Vračaru da dostojno ispratimo veliku svetinju i visokoprepodobnog igumana vatopedskog Jefrema i njegovo sveto bratstvo", naveo je on.

Zbog velikog interesovanja, boravak ove relikvije u Beogradu produžen je dva puta na inicijativu patrijarha Porfirija.