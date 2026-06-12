On je u emisiji "Bez pardona" rekao sledeće:

"Profesorka Vasić je sociološkinja. I ona je pošla od sociološke definicije fetišizma, i ja bih voleo da neko pokaže zašto to nije u skladu sa tom sociološkom definicijom fetišizma, sa verom u to da predmeti imaju nekakva natprirodna svojstva", kaže Milićević.

"Sa druge strane, da budem precizan, ja sam rekao da je ona pomenula da je to što se dešava zapravo ono o čemu je pričala na času sociologije svojim učenicima i tako dalje. Ja sam rekao da sam razmišljao o tome da počnem na veoma sličan ili na isti način kao i ona, jer mi se činilo da je to što vidimo u stvari, a čini mi se i dalje, jedan in vivo eksperiment iz sociologije, antropologije, psihologije i na kraju i teologije", dodaje on.

"Ja nisam rekao da je to fetišizam, što ne znači da ne mislim da je njena tvrdnja bez osnova. Ja opet, da ne bi bilo sada novih, ja ne kažem da je ova konkretna relikvija, da je ona sad falsifikat koji je neko i tako dalje. Pa ja mislim da je teško veoma da se, ne znam, u nekom petom - šestom veku autentične relikvije tako krenu da niču", zaključuje Milićević.