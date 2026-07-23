Stanari zgrade u Ulici Vojvode Stepe 198 na Voždovcu već nedeljama protestuju zbog mogućnosti da ostanu bez stanova koje su, kako navode, uredno kupili i u potpunosti isplatili.

Njihov slučaj privukao je pažnju javnosti, a danas ih je posetila delegacija Opštine Voždovac predvođena načelnikom Vladimirom Vasićem, koja je razgovarala sa stanarima i saslušala njihove probleme.

Tvrde da im zbog investitora preti gubitak stanova

Kako navode stanari, problemi su nastali zbog poslovanja investitora "Taša 011", koji je, prema njihovim tvrdnjama, zemljište na kojem je izgrađena zgrada stavio pod hipoteku.

Nakon toga je firma otišla u stečaj, dok je dug od oko 15.000 evra, kako tvrde, kasnije prodat trećem licu, što je dovelo do dugotrajnog sudskog postupka.

Stanari ističu da bi zbog tog procesa čak 20 porodica moglo da ostane bez svojih domova, iako su stanove uredno platili.

Opština: Građani neće biti ostavljeni sami

Predstavnici Opštine Voždovac poručili su tokom razgovora da će država učiniti sve što je u njenoj moći da zaštiti građane i pronađe rešenje u okviru svojih nadležnosti.

Tokom sastanka istaknuto je i da su, prema tvrdnjama predstavnika Opštine, problemi posledica spornih poslova iz perioda 2009. i 2010. godine, u koje su, kako navode, bili uključeni investitori, pojedini advokati i sudije.

Stanari su zahvalili na podršci i izrazili očekivanje da će institucije pronaći pravedno rešenje.

Njihov predstavnik izjavio je da najveću pomoć očekuju od institucije predsednika Republike Srbije, u čije uključivanje, kako je naveo, imaju najviše poverenja.