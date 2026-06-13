Nakon što se na društvenim mrežama pojavio snimak koji je podigao veliku prašinu i na kome poglavar Srpske pravoslavne crkve navodno izgovara neprimerene reči, oglasio se i sam patrijarh Porfirije. Gostujući na radiju „Slovo ljubve“, patrijarh je otvoreno i emotivno objasnio šta se zapravo krije iza svega i šta ga je u celoj situaciji najviše zabolelo.

Patrijarh je istakao da je navikao na udare i da ga lični napadi ne dotiču previše, ali da postoje stvari preko kojih ne može da pređe u tišini.

„Mene to uglavnom ne pomera“

Poglavar SPC je naglasio da se već dugo suočava sa sabotažama i neistinama koje se plasiraju u javnost, ali da je njegova dužnost da trpi.

- Ovih dana, ali i godinama, mnogi kleveću, izmišljaju, napadaju, vređaju. Mene lično i nije problem, mene to uglavnom ne pomera - poručio je patrijarh Porfirije.

Međutim, kap koja je prelila čašu i izazvala reakciju jesu sramna poređenja Pojasa Presvete Bogorodice sa nacionalističkim koncertima, što je duboko uvredilo verni narod koji je u kolonama čekao da se pokloni svetinji.

Sramno poređenje pojasa Presvete Bogorodice sa Tompsonom

Patrijarh je otkrio bizarnu i zlonamernu paralelu koju su pojedinci povukli u javnosti, a koja je i dovela do oštrije reakcije.

- Rekli su mi da je neko uporedio sve što se ovih dana dešavalo oko pojasa Presvete Bogorodice sa koncertom Tompsona. Mislim da je svaka reč na tu temu suvišna. Imamo ljude koji u miru, tišini i strpljivo idu da celivaju svetinju. To što idu tamo, to nije upućeno ni protiv koga, pa šta tebi onda čoveče to smeta? I takve stvari me naravno pogađaju – iskren je bio poglavar SPC.

„Ljudski je nekada ne izdržati, ali meni je njih žao“

On je objasnio da je i sam čovek od krvi i mesa, te da nakon godina „gutanja“ nepravde, emotivna reakcija ne bi smela da se doživljava kao katastrofa.

- I ako mi sada, na to trpeći i gutajući godinama jedno te isto, ne uspemo da se uzdržimo i da se iskontrolišemo, onda se to doživi kao smak sveta. Naravno, moje je uvek da se uzdržim i da uvek istrpim i da se molim Bogu i za takve ljude. Meni je njih žao, istinski – zaključio je patrijarh Porfirije u svom obraćanju.

Ova izjava patrijarha već je izazvala lavinu komentara na društvenim mrežama, gde mu vernici masovno pružaju podršku, ističući da je dostojanstveno ogolio namere onih koji godinama pokušavaju da diskredituju Crkvu.