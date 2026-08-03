Preslatki retriver nije hteo da izađe iz automobila, pa je pribegao proverenom triku - pravio se da spava.

Njegov vlasnik snimio je čitavu scenu i objavio je na TikToku, gde je video ubrzo postao viralan. Na snimku se vidi kako vlasnik mazi Džefa i pokušava da ga nagovori da izađe iz automobila. Međutim, pas ostaje potpuno nepomičan i čvrsto drži oči zatvorene, kao da veruje da će ga ostaviti na miru ako nastavi da glumi da spava.

Vlasnik se u opisu našalio da Džef verovatno razmišlja: „Ako se pravim da spavam, neće me terati napolje.“

Komični retriver izazvao je mnogo reakcija - lajkova i komentara. Komentari su se samo nizali:

„Pas 100 odsto spava. Prestanite da ga uznemiravate“, napisao je jedan korisnik. „Džef glumi za Oskara“, našalio se drugi. Treći je dodao: „Bezobrazluk! Džefri spava! Nadam se da će i vama neko tako prekinuti popodnevnu dremku“ U još jednom komentaru piše: „Jadni Džef. Toliko je umoran od čuvanja kuće i svih psećih obaveza. Jedva je ušao u auto, a sada očekuješ da se još i pomeri.“

Drugi su komentarisali da se reriver savršeno pretvara, kao i da je neodoljiv i komičan u svom pretvaranju.