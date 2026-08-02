Zabeležen je novi slučaj narušavanja vazdušnog prostora Rumunije u blizini granice sa Ukrajinom, kada su ostaci bespilotne letelice pali na poljoprivredno zemljište u blizini sela Periprava, u području Dunava, prenosi grčki portal Pronjuz.

Prema saopštenju Ministarstva odbrane Rumunije, dron je boravio oko 20 minuta u rumunskom vazdušnom prostoru, nakon čega se vratio u pravcu Ukrajine.

Pad ostataka nije izazvao materijalnu štetu, a poreklo bespilotne letelice za sada nije poznato.

Rumunske vlasti pažljivo prate situaciju, pošto je u poslednje vreme zabeleženo više slučajeva narušavanja vazdušnog prostora zemlje dronovima povezanim sa ratnim dejstvima u regionu.

Podseća se da su krajem jula rumunski lovci F-16 oborili tri drona koja su ušla u nacionalni vazdušni prostor u periodu od samo tri dana.

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