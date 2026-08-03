Sudija Specijalizovanih veća u Hagu otkazao je ročišta prethodno zakazana za 17, 18. i 19. avgust u postupku protiv bivših pripadnika terorističke tzv. OVK Hašima Tačija, Baškima Smakaja, Isnija Kiljaja, Fadilja Fazljijua i Hajredina Kučija zbog ometanja pravde, nakon što je odbrana Smakaja podnela obaveštenje u kojem je navela da neće izvoditi dokaze.

Sudija je takođe naložio Specijalizovanom tužilaštvu da do 4. avgusta u 12.00 časova podnese eventualni zahtev za izvođenje protivdokaza, objavljeno je na sajtu Specijhalizovanih veća.

Kako je navedeno, ukoliko takav zahtev ne bude podnet, dokazni postupak biće zaključen, a sudija pojedinac namerava da odredi sledeće rokove - 24. avgust u 16.00 časova za podnošenje završnih podnesaka, ukoliko ih bude, 4. septembar za podnošenje odgovora na završne podneske, ukoliko ih bude i 10, 11. i 14. septembar za iznošenje završnih reči.

Tačiju se sudi zbog ometanja pravde i pokušaja uticaja na svedoke zajedno sa još četvoricom bivših vođa tzv. OVK - Baškimom Smakajem, Isnijem Kiljajem, Fadiljom Fazljijuem i Hajredinom Kučijem.

Prema optužnici, u periodu od 12. aprila do 2. novembra 2023, tokom odvojenih, neprivilegovanih poseta u pritvorskom objektu, Hašim Tači je pružio Smakaju, Kiljaju, Fazljijuu i Kučiju poverljive informacije o svedocima tužilaštva u odvojenom predmetu koji se protiv Tačija vodi po optužnici za ratne zločine, naložio im da utiču na svedočenje svedoka tužilaštva i davao im detaljna uputstva kako to da učine.

Tači se tereti u tri tačke za pokušaj ometanja službenog lica u vršenju službene dužnosti učestvovanjem u zajedničkom delovanju grupe, u četiri tačke za povredu tajnosti postupka i u četiri tačke za nepoštovanje suda.

Specijalizovana veća u Hagu zakazala su za 16. septembar izricanje presude u predmetu protiv Tačija i još trojice bivših vođa tzv. OVK - Kadrija Veseljija, Redžepa Seljimija i Jakupa Krasnićija, po optužnici za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti.

Teroristička tzv. OVK je tokom 1998. i 1999. godine izvršila brojne zločine, ubistva i otmice nad pripadnicima vojske i policije tadašnje Jugoslavije, Srbima i drugim nealbancima, kao i Albancima koji nisu prihvatili da budu njeni pomagači ili pripadnici.