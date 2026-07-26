Zlatna retriverka Lejdi ne odvaja se od bebe u svojoj porodici - i to otkad je novorođenče stiglo kući.

Njihovu povezanost od prvog dana zabeležio je vlasnik.

On redovno objavljuje snimke na Instagram profilu. Reč je o dirljivim trwenucima iz svakodnevice bebe i psa. Iako se u snimku ne događa ništa dramatično, video pokazuje kako pas neprestano pazi na bebu, proverava je i uvek se nalazi u njenoj blizini.

Snimak počinje kadrom u kojem Lejdi sedi na podu sa plavom mašnom i mirno drži plišanog medvedića u ustima. Na ekranu se zatim pojavljuje pitanje: „Imaju li ženke pasa majčinski instinkt?“ Nakon toga video se vraća na trenutak kada je retriverka prvi put upoznala bebu.

Prikazana je scena u kojoj Lejdi stoji pored dečje kolevke, posmatra bebu i nežno maše repom. U celom videu prikazano je da, god da se beba nalazi, retriver je u blizini. Proverava bebu dok spava u kolevci, sedi pored nje tokom menjanja pelena i naslanja glavu na dečju njihalicu.

Jedan trenutak prikazuje njih dve zajedno ispred staklenih vrata. Dok devojčica leži na stomaku, Lejdi se odmara na svom povišenom krevetu odmah iza nje. Kasnije, dok beba spava u prenosivom krevecu, retriverka se sklupčala na podu ispod kreveca.

Porodica je celu situaciju sažela u opisu videa rečenicom: „To je njena beba.“ Nakon gledanja snimka, koji je prikupio desetine hiljada lajkova, postaje jasno zašto upravo tako misle, piše Dogtime.