Zlatna retriverka Lejdi ne odvaja se od bebe u svojoj porodici  - i to otkad je novorođenče stiglo kući. 

Njihovu povezanost od prvog dana zabeležio je vlasnik.

On redovno objavljuje snimke na Instagram profilu. Reč je o dirljivim trwenucima iz svakodnevice bebe i psa. Iako se u snimku ne događa ništa dramatično, video pokazuje kako pas neprestano pazi na bebu, proverava je i uvek se nalazi u njenoj blizini.

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Snimak počinje kadrom u kojem Lejdi  sedi na podu sa plavom mašnom i mirno drži plišanog medvedića u ustima. Na ekranu se zatim pojavljuje pitanje: „Imaju li ženke pasa majčinski instinkt?“ Nakon toga video se vraća na trenutak kada je retriverka prvi put upoznala bebu.

Prikazana je scena u kojoj Lejdi stoji pored dečje kolevke, posmatra bebu i nežno maše repom. U celom videu prikazano je da, god da se beba nalazi, retriver je u blizini. Proverava bebu dok spava u kolevci, sedi pored nje tokom menjanja pelena i naslanja glavu na dečju njihalicu.

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Jedan  trenutak prikazuje njih dve zajedno ispred staklenih vrata. Dok devojčica leži na stomaku, Lejdi se odmara na svom povišenom krevetu odmah iza nje. Kasnije, dok beba spava u prenosivom krevecu, retriverka se sklupčala na podu ispod kreveca.

Porodica je celu situaciju sažela u opisu videa rečenicom: „To je njena beba.“ Nakon gledanja snimka, koji je prikupio desetine hiljada lajkova, postaje jasno zašto upravo tako misle, piše Dogtime.