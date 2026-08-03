Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO) redovno odgovara na pitanja svojih korisnika. Pitanja i odgovore za koje procene da su od važnosti za veći broj građana izdvoje i javno objave u svom zvaničnom glasilu "Glas osiguranika" ili putem društevnih mreža.

Jedno od pitanja koje je izdvojeno u najnovijem broju "Glasu osiguranika" tiče se ponovonog određivanja penzije visine penzije kod penzionera koji se ponovo zaposli ili obavlja samostalnu delatnost.

- Pre dve i po godine sam otišao u prevremenu starosnu penziju i nakon toga počeo da radim u jednoj privatnoj firmi. Znam za mogućnost da mi se i taj dodatni staž naknadno prizna i utiče na penziju, ali ne znam šta ako se desi da mi penzija bude manja nego pre, zbog visine doprinosa. Da li mogu to nekako da proverim pre nego što eventualno predam zahtev za ponovni obračun penzije? - postavlja pitanje M. R. iz Paraćina.

Odgovor Fonda PIO: Fond je dužan da vrši isplatu povoljnijeg iznosa

Korisnik starosne, odnosno prevremene starosne penzije može ponovo da uđe u osiguranje (da se zaposli ili da obavlja samostalnu delatnost) i da prima penziju. Penzioner koji se ponovo zaposli ili obavlja samostalnu delatnost najmanje 12 meseci ima pravo, po prestanku zaposlenja, odnosno obavljanja samostalne delatnosti, na novi obračun penzije, s tim što korisnicima prevremene starosne penzije ostaje procenat umanjenja utvrđen rešenjem, navodi se u saopštenju Fonda PIO.

Ponovno određivanje penzije Fond PIO vrši na zahtev korisnika. Zahtev se podnosi na odgovarajućem obrascu, koji se može dobiti na šalteru filijale Fonda ili odštampati sa sajta www.pio.rs.

Ako bi novi obračun (sa uračunatim dodatnim stažom i uplatama doprinosa) bio nepovoljniji, tj. manji od iznosa koji se isplaćuje, Fond je dužan da vrši isplatu povoljnijeg iznosa, što je propisano članom 121 Zakona o PIO.

Pravo na povoljniji iznos penzije pripada od prvog dana narednog meseca od dana podnošenja zahteva, ističe se u saopštenju Fonda PIO.