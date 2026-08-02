Predsednik ističe da je sramota da neko govori loše o vladikama i patrijarhu, i dodaje da nažalost takvih ljudi ima.

- Ja ću u utorak da govorim nešto otvorenije, pa i o tome. Ali ću govoriti i o onima koji se zalažu za policentrično srpstvo, gde ćemo mi da budemo Srbijanci, neki bosanski Srbi, i tako dalje. O svemu tome ću da pričam, videćete i moj odnos prema RS, i prema njemu. Ja neću da se mešam u dnevnu politiku, ali ću da govorim o prethodnih 15 godina. I govoriću o tome šta smo uradili, šta je to što nismo, šta je moguće a šta nije. Ali mi Srbi moramo dobro i pažljivo da sagledamo šta je naš posao, da lepo živimo sa drugima, ali da čuvamo svoj interes. Ne možete vi da koristite kao etnonim Srbijanci. Ne zovemo mi Hrvate Hrvatijanci. Hoćete Sulejmana Ugljanina da zovete Suljo Srbijanac? Ne, nego hoćete da govorite posprdno o Srbima. Ne postoje bosanski ili hrvatski Srbi, postoje samo Srbi. I svi smo Srbi. I nema razlike između vladike Sergija, oca Slaviše, Mileta, mene... Mi smo samo Srbi, i ništa više i ništa manje od toga - istakao je Vučić.

On kaže da će biti upućeno upozorenje raznim vladama i medijima u regionu, i da možemo i mi tako da označavamo druge zajednice u našoj zemlji.

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