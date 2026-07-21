Kupanje psa deluje kao jednostavna rutina – malo vode, šampona i ispiranje. Međutim, veterinari upozoravaju da najveći problem često nastaje tek nakon kupanja, kada se pas ne osuši dovoljno dobro.

Vlaga koja ostane zarobljena u gustoj dlaci ili kožnim naborima može narušiti prirodnu zaštitnu barijeru kože i stvoriti idealne uslove za razvoj bakterija i gljivica.

Vlaga pogoduje razvoju infekcija

Kod pasa sa gustom ili dugom dlakom, poput zlatnih retrivera, haskija i španijela, voda se nakon kupanja može zadržati duboko u poddlaci, naročito ako pas nije temeljno osušen.

Koža tada postaje vlažna, mekša i podložnija iritacijama, što povećava rizik od bakterijskih i gljivičnih infekcija.

Posebno su osetljive rase sa izraženim kožnim naborima, kao što su francuski i engleski buldog ili šar pej. Vlaga koja ostaje između nabora predstavlja idealno okruženje za razvoj gljivica i bakterija.

Prvi simptomi često su:

pojačan svrab

učestalo lizanje ili češanje jednog mesta

crvenilo kože

neprijatan miris koji dolazi iz dlake ili kožnih nabora

Kako pravilno osušiti psa nakon kupanja?

Veterinari ističu da je temeljno sušenje najvažniji korak nakon svakog kupanja.

Posebnu pažnju treba posvetiti:

gustoj poddlaci

području iza ušiju

pazušnim jamama

preponama

kožnim naborima kod rasa koje ih imaju

Peškir uklanja višak vode, ali kod pasa sa gustom dlakom često nije dovoljan. U tim slučajevima preporučuje se korišćenje fena na mlakom ili hladnijem režimu rada, uz postepeno sušenje cele dlake.

Redovno četkanje dodatno štiti kožu

Osim pravilnog sušenja, važno je redovno četkati psa kako bi vazduh lakše dopirao do kože i kako bi se uklonila mrtva dlaka koja zadržava vlagu.

Kod pojedinih rasa korisno je i redovno profesionalno šišanje, naročito tokom toplijih meseci.

Kada je vreme za odlazak kod veterinara?

Ako primetite crvenilo, neprijatan miris, pojačan svrab ili pas uporno liže isto mesto, potrebno je što pre potražiti savet veterinara.

Pravovremena dijagnoza omogućava brzo lečenje, koje najčešće uključuje lokalne preparate protiv bakterija i gljivica, a u težim slučajevima i odgovarajuću terapiju lekovima.

Ne zaboravite najvažniji korak

Kupanje je važan deo higijene psa, ali samo ako se pravilno završi. Temeljno sušenje dlake i kože može sprečiti razvoj infekcija, sačuvati zdravlje kože i poštedeti ljubimca neprijatnih tegoba.

Zato, nakon svakog kupanja, posvetite dovoljno vremena sušenju – peškir i fen jednako su važni kao i šampon.