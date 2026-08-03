Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u trodnevnoj je poseti Republici Srpskoj i srpskim povratničkim opštinama u Federaciji BiH.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić u porodičnoj kući u Čipuljićima govorio je o novim putevima koji će da se grade.

- Mi mislimo sada da potpišemo ugovor za auto-put do Mačkata, stalno mi Krupanj i Mačkov kamen, dakle do Mačkata, dakle od Požege do Užica, tako da je to za Bjelopoljce važno, jer im ostaje samo parče od Prijepolja do Čajetina, odnosno od Prijepolja preko Nove Varoši, i to je to. Što se tiče ovog drugog dela puta, koji treba da se nasloni na vaše auto-puteve, takođe krećemo da radimo, ali nama sad dolazi najteža deonica, i to je najteža deonica puta, je tih 75 kilometara Ivanjica-Duga Poljana, to je Sjenička opština, to će da košta preko dve, možda 2,5 milijarde, Bog će znati koliko je to, jer je to najteže nešto, tu nema ispod 35, sve, sve tuneli i mostovi, sve tuneli i mostovi, nema, 75% trase su mostovi i tuneli. Koliko godina će da se radi, računaj 4 godine, najmanje - rekao je Vučić.

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