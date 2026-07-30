Način na koji pas bira svog favorita u porodici rezultat je složene kombinacije instinkta, učenja i emocionalne povezanosti.

Na izbor omiljene osobe utiče i rasa pasa. Neke rase, poput dobermana, poznate su po velikoj odanosti i snažnom vezivanju za jednog čoveka.Druge rase, poput čau-čaua ili basenjija, prirodno su povučenije. To ne znači da nisu privržene, već jednostavno ne traže stalno maženje i pažnju.

Psi često imaju sličan karakter kao njihovi vlasnici

Psi i ljudi dele veliki broj genetskih sličnosti, a psi imaju sposobnost da prepoznaju osnovne emocije poput sreće, straha, tuge i ljutnje. Njihov mozak omogućava stvaranje snažnih društvenih veza sa ljudima. Neka istraživanja ukazuju da psi često imaju sličan karakter kao njihovi vlasnici. To može uticati na to sa kim će se najbrže povezati.

Ljudi često nesvesno biraju pse koji odgovaraju njihovom temperamentu. Mirnija osoba verovatno će se lakše povezati sa staloženim psom nego sa veoma energičnim ljubimcem.

Psi odlično čitaju ljudske emocije, izraze lica i govor tela, pa na ponašanje svog vlasnika često odgovaraju istom merom.

Znakovi da ste vi njegova omiljena osoba

Psi uglavnom ne kriju emocije, a postoje jasni znakovi koji pokazuju kome su najviše privrženi.

Ako vas pas prati iz sobe u sobu, želi stalno da bude blizu vas i proverava gde ste, velika je verovatnoća da ste mu posebni.

Kada se vratite kući posle odsustva, dočekaće vas mahanjem repa, veselim pogledom i velikim uzbuđenjem. Neki psi čak vole da spavaju na vašoj odeći jer ih vaš miris umiruje.

Još jedan znak privrženosti jeste želja psa da vam ugodi. Vaša pohvala mu može značiti jednako kao i omiljena poslastica, a sam zvuk vašeg glasa često mu donosi radost.

Neki psi postaju zaštitnički nastrojeni prema osobi kojoj su najviše vezani. Mogu pokušati da pomognu vlasniku u opasnosti ili tražiti dodatnu pažnju kada druge životinje dobiju vašu naklonost.

Stručnjaci ističu da psi veoma dobro prepoznaju raspoloženje i govor tela čoveka, kao i da im upravo ta sposobnost pomaže da stvore posebnu vezu sa osobom koja im postane najvažnija. Vezuju se najviše za osobu u koju imaju najviše poverenja, a poverenje se gradi kroz male svakodnevne stvari — nežnost, pohvalu, igru i zajedničke šetnje, piše dogster.