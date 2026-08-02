Na nekoliko nezaboravnih trenutaka Leo više liči na nekoga ko je u dubokoj meditaciji nego na mačku koja je došla na sređivanje. Sedi uspravno, zatvorenih očiju, potpuno miran, dok mu frizeri skraćuju dlaku na stomaku.

Video koji je objavljen na TikToku pregledan je više od 93 miliona puta i prikupio preko 9 miliona lajkova, iako traje svega nekoliko sekundi. Na snimku se vidi Leo kako u salonu za kućne ljubimce sedi uspravno, sa prednjim šapama raširenim u stranu. Na trenutak otvori jedno oko da proveri šta se dešava, a zatim ga ponovo zatvori dok frizeri nastavljaju svoj posao.

Čak i bez horske muzike koja se čuje u pozadini, scena bi bila podjednako smešna. Leo bez problema održava ravnotežu na zadnjim nogama, dok mu jedan frizer nežno pridržava prednje šape, a drugi ga stabilizuje ispod vrata kako bi pažljivo skratio dlaku na stomaku. Povremeno otvori jedno oko, baci pogled na ono što se događa, pa ga ponovo zatvori.

Upravo je to nasmejalo milione ljudi širom sveta.

Većina vlasnika zna da sređivanje dugodlakih mačaka, poput sibirskih mačaka, često ume da bude nepredvidivo. Mnoge ne žele da miruju ni tokom običnog četkanja. Leo je, međutim, izabrao pozu kakvu niko nije očekivao.

Njegov vlasnik uz video je napisao: „I tada sam, dragi čitaoče, ugledao Boga.“ Dramatična muzika u pozadini samo je dodatno pojačala komičan efekat, piše Cat Time.