Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO) redovno odgovara na pitanja svojih korisnika. Pitanja i odgovore za koje procene da su od važnosti za veći broj građana izdvoje i javno objave u svom zvaničnom glasilu "Glas osiguranika" ili putem društevnih mreža.

Jedno od pitanja koje je izdvojeno u najnovijem broju "Glasu osiguranika" tiče se potvrde o školovanju.

- Moj sin, koji je korisnik porodične penzije, uskoro puni 15 godina. Do kada bi trebalo Fondu da se dostavi potvrda o školovanju i šta ona treba da sadrži? - postavlja pitanje V. A. iz Leskovaca

Odgovor Fonda PIO

Prema odredbama Zakona o PIO, dete stiče pravo na porodičnu penziju i ona mu pripada do navršenih 15 godina života, a nakon toga ovo pravo ostvaruje ako je na školovanju. Pravo na penziju detetu pripada do kraja školovanja, a najkasnije do navršenih 20 godina života ako pohađa srednju školu, odnosno 26 godina života ako pohađa visokoškolsku ustanovu, navodi se u odgovoru Fonda PIO.

Dodaoje se da je rok za dostavljanje potvrde o školovanju za učenike srednjih škola koji koriste ovo pravo je u septembru, odmah po upisu školske godine, dok su studenti u obavezi da potvrde o upisu nove školske godine nadležnim filijalama Fonda dostave u oktobru, takođe odmah po upisu godine.

Osim podataka o identitetu deteta i ustanovi koja je izdaje, potvrda treba da sadrži i podatke o tome na koju školsku godinu se odnosi, kao i o statusu učenika, odnosno studenta u toj školskoj godini. Na potvrdama je potrebno upisati matični broj roditelja po kome se koristi penzija, a mogu se doneti lično ili poslati poštom, navode se u odgovoru.

Blagovremenim dostavljanjem školske potvrde isplata penzije će se redovno nastaviti, ističu iz Fonda PIO.