Mina Naumović bila je jedna od voditeljki emisije Amidži Šou gde se i zbližila sa Ognjenom Amidžićem koji joj je kasnije postao suprug, a nakon trudnoće je napustila projekat.

Ona je na svet donela dvoje dece, a sada je progovorila o povratku u emisiju, koji je uzdrmao mnoge, budući da se za sada ne vraća.

Mina je odgovarala na pitanja pratilaca putem Instagrama, pa je bila vrlo jasna.

"Kada se vraćaš u Amidži šou? Tvoj segment "Pazi Mina" je bio najbolji u okviru emisije - glasilo je pitanje.

- Lepo je čuti ovo. Ipak, moji poslovni planovi nisu vezani za povratak - napisala je Mina i iznenadila sve.

Pričala o tome koliko je važan trud

Ona je potom progovorila i o svojim stavovima oko manifestovanja i rekla da je uverenja da se sve treba dobiti zahvaljujući trudu i radu.

-Mislim da čovek treba da bude zahvalan na onome što ima, a radi na onome što želi. Ne poznajem nikoga kome je “vibriranje na pravoj frekvenciji” donelo nešto.Vizualizacija može da bude odličan alat za motivaciju, ali tek kada je prati konkretna akcija.

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