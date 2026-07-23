Ona je otkrila da njen plan za letnje osveženje psa nije prošao baš onako kako je zamislila.

Svom šestomečnom štenetu (pirinejski planinski pas) kupila je mali dečji bazen kako bi mogao da se rashladi tokom toplih dana. Međutim, pas je imao potpuno drugačiju ideju – bazen je odlučila da koristi kao ogromnu činiju za vodu.

Snimak je vlasnica objavila na Reddit stranici r/WhatsWrongWithYourDog (Šta nije u redu sa vašim psom?).

Objava je podstakla brojne vlasnike pasa da ispričaju svoje neobične priče.

„Tvoj pas barem ulazi unutra. Moj samo stoji pored bazena i pije vodu iz njega“, napisao je jedan korisnik. Jedna vlasnica podelila je da njen pas ima posebne navike kada je voda u pitanju.

„Moj pas toliko voli vodu iz bazena da stoji napolju veći deo godine samo da bi mogao da pije tu vodu. Mislim da najviše uživa kada u bazen padne kiša i kada unutra pluta nekoliko listova“, napisala je ona.

Iako bazen nije ispunio prvobitnu svrhu, izgleda da je pas pronašao svoj omiljeni način da uživa u letnjem osveženju.