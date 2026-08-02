Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i Milorad Dodik stigli su u Drvar, gde su se sastali sa opštinskim rukovodstvom, nakon čega su obišli pogon fabrike „Jumko“, a potom i položili vence na spomen-obeležje u čast stradalim Srbima.

Vučić na Manjači

Predsednik Srbije prisustvuje narodnom skupu na Manjači. Tamo ga je dočekao veliki broj ljudi.

Pogledajte kako je Vučić tamo dočekan:

Vučić i predsednik SNSD Milorad Dodik najpre su posetili Hram Svetog proroka Ilije u Sitnici kod Ribnika u Republici Srpskoj, gde potom prisustvuju narodnom veselju povodom slave hrama - Ilindana. Vučić i Dodik dočekani su u porti Hrama po narodnom srpskom običaju - pogačom i solju, uz krajišku pesmu, prenosi RTRS.

Vučić na Manjači, prethodno boravio u Hramu Svetog proroka Ilije u Sitnici

Predsednik Srbije prisustvuje velikom narodnom skupu na Manjači. Tamo ga je dočekao veliki broj ljudi. Prethodno je boravio u crkvi i nasamo razgovarao sa sveštenikom.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i Milorad Dodik došli su u Hram Svetog proroka Ilije u Sitnici kod Ribnika, gdje su prisustvovali narodnom veselju povodom slave hrama - Ilindana.

Vučić i Dodik dočekani su u porti Hrama po narodnom srpskom običaju sa pogačom i solju, uz krajišku pesmu.

Obeležavanju hramovne slave prisustvovali su i predsednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, kao i ministri pravde Republike Srpske Goran Selak i rada i boračko invalidske zaštite Radan Ostojić.

Ovogodišnji kum slave je ministar Selak, dok je ktitor hrama senator Republike Srpske Aleksandar Vulin.

Hram Svetog proroka Ilije podignut je u znak sećanja na 31 poginulog borca Vojske Republike Srpske i tri civilne žrtve iz Odbrambeno-otadžbinskog rata. Otkriven je i osveštan 2016. godine.

Dodik i Vučić su u porti Hrama položili cveće na spomen-ploču poginulim srpskim borcima i civilima.

Vučić položio venac na Petrovačkoj cesti

Na Petrovačkoj cesti, između Bosanskog Petrovca i Ključa, avion hrvatskog ratnog vazduhoplovstva "mig-21" 7. avgusta 1995. godine bombardovao je izbegličku kolonu Srba iz Republike Srpske Krajine. Stradalo je deset civila, među kojima četvoro dece.

Predsednik Vučić položio je venac na spomen-obeležje u čast stradalim Srbima.

Obraćanje Vučića nakon obilaska fabrike "Yumco" ispratite u POSEBNOJ VESTI.