Muškarac (57) iz beogradskog naselja Kaluđerica pronađen je mrtav u automobilu u šumi Stepin Gaj kod Velikog Mokrog Luga, nakon što mu je iznenada pozlilo tokom intimnog susreta sa partnerkom. Njegova smrt zatečena je u okolnostima koje su privukle veliku pažnju javnosti.

Nesvakidašnja tragedija dogodila se 2019. godine, a slučaj je privukao veliku pažnju javnosti zbog neobičnih okolnosti u kojima je muškarac izgubio život.

Prema informacijama koje su tada objavljivali mediji, muškarac je automobilom došao u zabačeni deo šume sa partnerkom, gde su želeli da provedu vreme nasamo. Međutim, u jednom trenutku tokom odnosa mu je naglo pozlilo, nakon čega je izgubio svest.

Partnerka je odmah pokušala da mu pomogne i pozvala Hitnu pomoć. Ekipa lekara ubrzo je stigla na lice mesta, ali, uprkos naporima, mogli su samo da konstatuju smrt.

Telo muškarca poslato je na obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti. Nakon izvršenih analiza utvrđeno je da je smrt nastupila usled srčanog udara.

Prema tadašnjim navodima pojedinih medija, muškarac je pre susreta koristio preparate za potenciju, a sumnjalo se da je preterana količina mogla dodatno da optereti njegov organizam. Međutim, zvanično je utvrđeno da nije bilo elemenata krivičnog dela i da je reč o prirodnoj smrti.

Policija je obavila uviđaj, razgovarala sa partnerkom i prikupila sve informacije o događaju. Slučaj je zaključen kao zadesna smrt, dok je javnost ostala zatečena pričom koja je zbog svoje neobične prirode danima privlačila pažnju.

Tragedija iz Stepinog Gaja ostala je jedna od najneobičnijih priča beogradske crne hronike. Sudbina muškarca koji je izgubio život u trenutku kada je najmanje očekivao opasnost postala je podsetnik koliko se život može promeniti u samo jednom trenutku.