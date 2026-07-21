Ambrozija Šort (26) iz savezne države Vašington uključila je muziku u pozadini kako bi se lakše koncentrisala na posao.

Međutim, njen osmogodišnji mačak Bjorn nije bio nimalo oduševljen tom idejom.

Naime, ovaj mačak nikada nije voleo muziku, a svoju netrpeljivost ni najmanje ne krije. Vlasnica je rekla da je Bjorn „veoma svojeglav i dramatičan mali gospodin“.

Bjorn je do sada naučio da koristi čak 19 dugmadi za komunikaciju, pomoću kojih može da izrazi svoje potrebe i osećanja. Kada je čuo muziku, pritisnuo je dugmad sa porukama „bučno“ i „au“, jasno dajući do znanja da mu zvuci smetaju.

„Bjorn je oduvek mrzeo kada puštam muziku. Radim od kuće i obično mi muzika pomaže da se skoncentrišem. Pre nego što je naučio dugme 'bučno', svaki put bi pritisnuo dugme 'ljut' čim bih pustila muziku. Kada je naučio reč 'bučno', počeo je da koristi upravo to dugme“, ispričala je Šort.

Dodala je da ju je nova kombinacija reči potpuno iznenadila.

„Pokušavao je da mi kaže da ga muzika ne nervira samo zato što je glasna, već da ga bukvalno bole uši. Znao je da ću odmah ugasiti muziku ako pomislim da ga nešto boli.“

Kako ne bi rizikovala da mu zaista smeta, vlasnica je odmah isključila muziku.

Ovaj simpatičan trenutak zabeležen je kamerom i objavljen na Bjornovom TikTok nalogu gde je snimak brzo postao viralan. U trenutku objavljivanja članka pregledan je više od 600.000 puta, a prikupio je preko 59.000 lajkova.

Brojni korisnici društvenih mreža bili su oduševljeni Bjornovim karakterom i osećajem za „dramski efekat“.

Njegova vlasnica je objasnila da, kada Bjorn pritisne dugme „bučno“, obično samo utiša muziku. Međutim, kada je ovog puta dodao i „au“, nije želela da rizikuje.

„Definitivno se ne ustručava da nam kaže kako se oseća.“

Pored dugmadi za „bučno“ i „au“, Bjorn zna i reči poput „čaše“, „grickalica“, „ne“, „kasnije“, „mama“ i „volim te“.

Vlasnica kaže da ga je dugmetu „au“ naučila kako bi mogao da pokaže kada ga nešto boli ili kada se ne oseća dobro, piše Newsweek.