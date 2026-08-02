ISTORIJSKA POSETA Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao obnovljeni manastir Rmanj

Srbi moraju lepo da žive s drugima, ali i da čuvaju svoj nacionalni interes

Ovaj dan će ući u istoriju ne samo ove svetinje, nego cele srpske Krajine, poručio vladika Sergije

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CRNO NA BELO Srbija za Trampa zemlja od najvećeg značaja! Analiza Instituta za politiku i ekonomiju Jugoistočne Evrope o srpsko-američkim odnosima

Odluka američkog predsednika kojom su ponovo uvedene carine za 60 država, ali ne i za Srbiju je ohrabrujuća i prijateljska za Beograd.

Šef Bele kuće Beogradu ukazao šansu da odnose s Vašingtonom unapredi i učvrsti kroz zajednički hrišćanski identitet i vrednosti

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Priprema, pozor, sad: Od danas u 8.00 sati počinje prijava za turističke vaučere

Penzionerima 10.000 dinara za odmor od države! Prijava se podnosi lično, a uz prijavu je potrebno priložiti ličnu kartu ili pasoš, potvrdu o rezervaciji smeštaja i dokaz o ostvarenom pravu na penziju

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Meštani izgorelih sela u Francuskoj spremaju tužbu protiv države: Vlasti spasavale vile bogataša, narod prepustile požarima

Narod prepušten na milost I nemilost vatrenoj stihiji da bi se spaslo luksuzno poluostrvo Kap Fere

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RAT KLANOVA U CRNOJ GORI SE NASTAVLJA! LIKVIDIRAN ŠKALJARAC KOJI JE HTEO DA UBIJE BELIVUKA I MILJKOVIĆA

Atentat na Jovana Mrvaljevića izvršen u nikšićkom naselju Kapino polje

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Vrhunac toplotnog talasa sredinom nedelje: Osveženje posle 10. avgusta!