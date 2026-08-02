ISTORIJSKA POSETA Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao obnovljeni manastir Rmanj
Srbi moraju lepo da žive s drugima, ali i da čuvaju svoj nacionalni interes
Ovaj dan će ući u istoriju ne samo ove svetinje, nego cele srpske Krajine, poručio vladika Sergije
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CRNO NA BELO Srbija za Trampa zemlja od najvećeg značaja! Analiza Instituta za politiku i ekonomiju Jugoistočne Evrope o srpsko-američkim odnosima
Odluka američkog predsednika kojom su ponovo uvedene carine za 60 država, ali ne i za Srbiju je ohrabrujuća i prijateljska za Beograd.
Šef Bele kuće Beogradu ukazao šansu da odnose s Vašingtonom unapredi i učvrsti kroz zajednički hrišćanski identitet i vrednosti
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Priprema, pozor, sad: Od danas u 8.00 sati počinje prijava za turističke vaučere
Penzionerima 10.000 dinara za odmor od države! Prijava se podnosi lično, a uz prijavu je potrebno priložiti ličnu kartu ili pasoš, potvrdu o rezervaciji smeštaja i dokaz o ostvarenom pravu na penziju
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Meštani izgorelih sela u Francuskoj spremaju tužbu protiv države: Vlasti spasavale vile bogataša, narod prepustile požarima
Narod prepušten na milost I nemilost vatrenoj stihiji da bi se spaslo luksuzno poluostrvo Kap Fere
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RAT KLANOVA U CRNOJ GORI SE NASTAVLJA! LIKVIDIRAN ŠKALJARAC KOJI JE HTEO DA UBIJE BELIVUKA I MILJKOVIĆA
Atentat na Jovana Mrvaljevića izvršen u nikšićkom naselju Kapino polje
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Vrhunac toplotnog talasa sredinom nedelje: Osveženje posle 10. avgusta!
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